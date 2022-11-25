Diş Hekimliği Haftası kapsamında seminer düzenleniyor

Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri kapsamında yarın seminer düzenleniyor. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre KTTB Konferans salonunda 15:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecek seminer sonrası 19:30’da Bibliotheque’de kokteyl verilecek.

Seminerde, Dr. Hasan Sav “Diyabette diş hekimliği”, Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından “Kan sulandırıcılar ve diş hekimliği”, Dr. Ömer Diker tarafından “Kanser hastalarına diş hekimi yaklaşımı nasıl olmalı” başlıklarında seminer verilecek; Dr. Dt. Kani Bilgiyanlar meslek hayatındaki en sıra dışı 3’ncü molar vakasını anlatacak.

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25/11/2022 14:21