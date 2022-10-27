Diş macununun hiç bilinmeyen kullanımları!

Diş macunu, her evde bulabileceğiniz en yaygın ürünlerden biridir, ancak kullanımları diş temizlemenin çok ötesine geçer. Ve insan ağzında kullanıldığı gerçeği göz önüne alındığında, bileşenlerin tümü zararlı değildir. Mağazadan satın alacağınız temizleyicilerde yaygın olarak bulunan sert kimyasalların aksine içeriği oldukça temizdir Peki bir diş macunu ile neler yapabilirsiniz?

Ev eşyalarını diş macunuyla temizlerken, çoğu görev yeni jel türlerini değil beyaz diş macunlarını gerektirir. Çünkü jell diş macunları silikon bazlıdır ve daha az aşındırıcıdır, bu da gerçekten bir şeyi temizlemeniz gerektiğinde pek işe yaramayacağı anlamına gelir. Buradaki yöntemler diş macununun yanı sıra bir diş fırçası, yumuşak bir bez veya ıslak sünger de gerektirir.

OJE ÇIKARICI OLARAK

Asetonunuz bittiyse, basit bir diş macunu da işe yarayabilir. Tırnaklarınızı diş macunu ile ovalayın, ardından ojeyi bir bezle silin. Karbonat içeren diş macununun ekstra aşınmaya neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Denenecek başka bir yöntem, ojeli tırnaklarınızı bir diş macunu, limon suyu ve su karışımına batırıp ovalamayı önerir. Diş macunu ayrıca tırnakları aydınlatmaya da yardımcı olabilir. Eski bir diş fırçası veya tırnak fırçası kullanarak altlarına da değecek şekilde tırnaklarınızı ovun, ardından limon suyuna batırın. Tırnaklarınızdaki sararmaların geçtiğini göreceksiniz.

TAKILARI PARLATMAK İÇİN

Diş macunu harika bir takı temizleyicisidir, ancak bazı metaller ve taşlar üzerinde kullanmamanız gerektiğinden dikkatli olun. Uzmanlar özellikle inci ve opalleri diş macunu ile temizlemekten kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca çok hassas olan ve çizilmelere neden olabilecek yumuşak değerli taşları temizlemek için de kullanmayın.

ÜTÜ TEMİZLEMEK İÇİN

Sık sık ihmal edilen ütü temizliği için diş macunu ideal bir malzemedir. Uzmanlar doğrudan tabana uygulayabileceğiniz bir jel diş macunu değil, diş beyazlatıcı bir diş macunu kullanmanızı öneriyor. Ütünün alt kısmını bir diş fırçası ile ıslatın ve dairesel hareketlerle fırçalayın. İşiniz bittiğinde ütü tabanını (suya batırmadan) durulayın ve ardından kurutun. Buhar deliklerinin tıkanmadığından emin olmak için, tamamen kuruduktan sonra ütüyü yüksek ısıya getirin. Deliklerden giren diş macunlarını püskürtmek için buhar püskürtme düğmesini birkaç kez uygulayın.

AYAKKABIDAKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN

Bir miktar diş macunu, lastik spor ayakkabılardaki izleri temizleyebilir. Temizleme işleminde diş fırçasının yanı sıra diş macunu da kullanarak spor ayakkabılarının kauçuk kısımlarını ovalayın. Ardından nemli bir havluyla silin. Beyaz deri ve sentetik spor ayakkabılarını diş macunu ile temizleyerek harika sonuçlar alınabilir.

LAVABO TEMİZLEYİCİSİ OLARAK

Diş macunu banyo lavabosunu bir çırpıda temizleyebilir. Uygulama için su dolu bir kovanın içerisine eğene biraz diş macunu sıkın, bir süngeri bu suda ıslatın ve lavabonun içini ovalayın. Son olarak suyla durulayın. Ek bir avantaj olarak, diş macunu, kanalizasyondan gelen eski kokuları giderecektir.Uzmanlar bu sırada krom armatürleri diş macunu ile de temizleyebileceğinizi belirtiyor. Diş macununu küçük, dairesel hareketlerle ovalayın, ardından kurulayın.

DUVARDAKİ LEKELERİ SİLMEK İÇİN

Özellikle çocukların bulunduğu evlerde duvarda olan pastel boya ve kalem lekeleri diş macunu ile kolayca çıkabilir. Bir diş fırçasına veya nemli bir beze karbonat bazlı bir diş macunu uygulayın ve boyayı silin.

GÜMÜŞ EŞYALARI PARLATMAK İÇİN

Gümüş eşyalarınızı ve gümüş takılarınızı da diş macunu ile parlatabilirsiniz. Yumuşak bir beze biraz bastırarak silin ve yüzey boyunca hafifçe ovalayın. Ayrıntılı alanlar için yumuşak bir temizleme diş fırçası kullanın, ancak çok sert ovmamaya dikkat edin, aksi takdirde çatal bıçaklarınızı çizebilirsiniz. Ilık suda durulayın, sonra kurutun ve ilk günkü kadar parlak olacaklar.

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27/10/2022 22:26