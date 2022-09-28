Diş Tabipleri Odası'nda yeni yönetim belirlendi... Dt. Bakkaloğlu başkan

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28/09/2022

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Diş Tabipleri Odası'nda yeni yönetim belirlendi... Dt. Bakkaloğlu başkan

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO), 10. Olağan Genel Kurul’da belirlenen yönetim kurulu toplanıp görev dağılımı yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“Dt. Halil Bakkaloğlu (Başkan), Dr. Dt. İsmail Ata Orgun (As Başkan), Dt. Atalay Elver (Genel Sekreter), Dt. Tufan Vudal (Mali Sekreter), Pertam Nemati Attar (Eğitim Sorumlusu), Dt. Turhan Ulutekin (İletişim Sorumlusu), Dt. Kader Oran (Sosyal İşler Sorumlusu)”

28/09/2022 13:08
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