Diş tedavisi sonrası iki yıl öksürdü!

Diyarbakır'da bir kişi, 2 yıl önce gördüğü diş tedavisinin ardından rahatsızlandı. Öksürük şikayetiyle birçok hastaneye gitti, en sonunda astım teşhisi konuldu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Diş tedavisi sırasında silikon yuttuğu ortaya çıktı.

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24/02/2025

Diş tedavisi sonrası iki yıl öksürdü!

Diyarbakır'da yaşayan 4 çocuk babası İzzettin Altun, iki yıl önce gördüğü diş tedavisinin ardından, aşırı öksürük şikayetiyle doktora başvurdu. Birçok doktora gitti, hepsi farklı tanılar koydu. Bir süre astım tedavisi de gördü, ancak şikayetleri bir türlü geçmedi.

Diş tedavisinden sonra rahatsızlandığını söyleyen Altun, "Üç ay falan aradan geçtikten sonra öksürükler başladı. Öksürükler başladıktan sonra hastaneye gittim. Kaç sefer. Başka hastanelere de gittim. Teşhis bir leke var diye ama bir teşhis falan konulmadı." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Altun bu sürede birçok ilaç da kullandı. Son olarak, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, öksürüğün nedenini buldu. Prof. Dr. Şenyiğit, "Bize geldiği zaman aslında bu öksürüğün sebebinin astım olmadığını, sağ akciğerde yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Çıkardığımız maddenin bir slikon tarzı bir plastik madde olduğunu tespit ettik ve o slikon tarzı madde akciğere kaçtığı zaman demek ki yumuşak şekilde kaçmış ki soluk borusunun şeklini almış. Boru şekline gelmişti hastanın soluk alıp vermesine izin veren ama sürekli öksürük yapan bir yabancı cisimdi." diye konuştu.

Yapılan müdahaleyle, hastanın akciğerindeki slikon alındı. Tedavinin ardından Altun, rahat nefes almaya başladı.

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TAGS: Diş tedavisi, haber, dünya
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