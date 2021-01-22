Diş tedavisini aksatmak virüsten daha tehlikeli

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, pandemide diş tedavilerini aksatmanın bir virüsten çok daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

Dr. Mustafa Kadir Toktaş, salgın döneminde ağız diş sağlığının ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu olumsuz süreçte hastalarımızdan tedavileri ertelemek istediklerine dair talepler var. Neden diye sorduğumuzda doğal olarak korona virüsü (Covid-19) işaret ediyorlar. Diş tedavilerini aksatmak, apseli şişliklere kadar gidecek tabloya gelmesi bir virüsten çok çok daha tehlikelidir. Hastalarımızdan ricamız süreci ertelemeden diş tedavilerini yaptırmak. Zaten diş fırçalama ve diş ipi kullanımı alışkanlığını söylemeye gerek yok. Bunu zaten rutin yapmamız gerekiyor" dedi.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2021 18:17