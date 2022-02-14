Dış ticaret açığı 1 milyar 144 milyon doları aştı

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021’in Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 144 milyon 41 bin dolar oldu.

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, ilk 9 ayda ihracat 106 milyon 769 bin dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılının aynı döneminde bu rakam 82 milyon 579 bin dolardı. Bu da 2021’in

ilk 9 ayındaki ihracatın 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 arttığını gösteriyor.

2021 yılı Ocak – Eylül döneminde ihracatın yüzde 50.7’si Türkiye’ye, yüzde 49.3’ü ise 3’üncü ülkelere yapıldı.

KKTC’nin ithalatında da 2020 yılına kıyasla artış devam etti.

2020’in ilk 9 ayında 865 milyon 841 bin dolar olan ithalat, 2021’de 384 milyon 969 bin dolar artarak 1 milyar 250 milyon 810 bin dolara yükseldi.

Bu da ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 44 arttığı anlamına geliyor.

2021 yılı Ocak – Eylül döneminde ithalatın yüzde 65.7’si Türkiye’den yüzde 34.3’ü ise 3’üncü ülkelerden yapıldı.

Tüm bu veriler ülkenin ticaret hacminde ciddi artışa işaret ediyor.

2021’in ilk 9 ayında dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük artışla 1 milyar 357 milyon 759 bin dolara yükseldi. Bu rakam 2020’nin ilk 9 ayında 948 milyon 421 bin dolardı.

BRT

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14/02/2022 14:25