Discounterra, Kuzey Kıbrıs’ta İlk Mağazasını Açtı

Dünya çapında milyonların güvenle alışveriş yaptığı ünlü indirim konsept mağazası Discounterra, Kuzey Kıbrıs’taki ilk mağazasını Çerkez Group iş birliğiyle Mağusa City Mall AVM’de açtı.

Tüketicilerin en gözde global markalarının ürünlerini ulaşılabilir fiyatlarla sunan Discounterra, ilk mağazasının kapılarını halka açarak Kuzey Kıbrıs’taki alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyat avantajlarıyla fark yaratan Discounterra; birçok kategoride, dünyaca ünlü markaların en popüler ürünlerini şimdi Kuzey Kıbrıs halkıyla buluşturuyor. Güçlü ve ünlü markalarıyla, kaliteden ödün vermeden her bütçeye hitap eden fiyat politikasıyla alışveriş severlere eşsiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Discounterra ile Kuzey Kıbrıs’ta Alışveriş Alışkanlıkları Yeniden Şekilleniyor

Kaliteden ödün vermeyen ürünleri ve indirim odaklı yenilikçi konseptiyle fark yaratan Discounterra, bir mağaza olmanın ötesine geçerek Kuzey Kıbrıs’taki alışveriş anlayışına global bir dokunuş getirmeyi hedefliyor.

Hasan Çerkez: “Kuzey Kıbrıs’ı global bir markayla buluşturduğumuz için gururluyuz.”

Çerkez Group adına açıklama yapan Hasan Çerkez, “Kuzey Kıbrıs’ı global bir markayla buluşturduğumuz için gururluyuz. Discounterra; sadece bir mağaza değil, aynı zamanda uluslararası alışveriş kültürünü deyim yerinde ise “Dünyadan Adaya” taşıyarak Kuzey Kıbrıs halkına eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak bir platform olma özelliği de taşıyor.” dedi.