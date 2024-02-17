DİSİ, Annita Dimitriu’nun Kıbrıs Türk siyasi parti başkanlarıyla temaslarını değerlendirdi

DİSİ Genel Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs Türk siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar parti yönetiminde olumlu değerlendirildiği belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre, DİSİ, Kıbrıs sorununun bir kavşak noktasında bulunduğu bu dönemde Kıbrıs Türk siyasi partileri ile iletişim köprüsü kurulmasının önemli olduğu değerlendirmesi yaptı.

Kıbrıs Türk siyasi parti başkanlarından alınan mesajları çok endişe verici bulduğuna işaret eden DİSİ, Kıbrıs sorununun genel durumunun iki toplum arasındaki ortamı çok etkiliyor göründüğüne kanaat getirdi.

Dimitriu’nun gerek KKTC’de, gerek DİSİ binasında federasyona destek veren, iki devlete karşı çıkan siyasi parti başkanlarıyla yaptığı temaslarından, iki toplumun siyasi güçleri arasında büyük bir iletişim boşluğu olduğu saptamasında bulunduğu belirtildi.

DİSİ’nin bu temaslarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik “Güven Yaratıcı Önlem” (GYÖ) paketi açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken gazete, DİSİ'nin, Hristodulidis’in ilan ettiği “GYÖ paketi"yle ilgili ”şaşkınlık" içinde olan Kıbrıslı Türklerin ardından ne geleceği konusunda da "kaygılı" olduğu saptaması yaptığını yazdı.

Annita Dimitriu’yla görüşen Kıbrıslı Türklerin, ilan edilen önlemlerin ileri götürülmesi maksadıyla kendileriyle temasa geçilmesi beklentisi içinde olduğu kaydedilen habere göre, özellikle Kıbrıslı Türk gençlere verileceği söylenen gençlik kartı konusunun lafta kaldığı, kimsenin bu kartın nasıl edinileceği ve nasıl yararlanılacağı hakkında bilgi verilmemesinden şikayet edildi.

Dimitriu'yla görüşmesinde GYÖ paketi hakkında konuşan siyasi güçlerin Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü savunan sol partiler olduğuna dikkat çekilen haberde, bu güçlerin Rum yönetiminin çabalarına katkı koyabilecekleri yönünde görüş ortaya koydukları belirtildi.