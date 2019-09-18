DİSİ Başkanı Çin Büyükelçisi’yle Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Huang Xingyuan’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri ve kapalı bölge Maraş’ın açılması girişimleri konusunda Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerle sürdürdüğü temaslar çerçevesinde dün Çin Büyükelçisi Huang Xingyuan’la görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Neofitu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Çin’in her zaman Kıbrıs Rum tezlerinin destekçisi olduğu iddiasında bulunarak, bu destek sebebiyle Çin büyükelçisi Xingyuan’a teşekkürlerini dile getirdi.

Neofitu ayrıca, partisinin Türkiye’nin eylemleri sebebiyle AB ülkelerinde de temaslarda bulunarak destek talep etmeyi planladığını sözlerine ekledi.