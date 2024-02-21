DİSİ ile Rum Başkanlık Sarayı arasında Ursula von der Leyen çatışması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu arasında Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu Başkanlığı adaylığı konusunda bir çatışma yaşanmakta olduğu bildirildi.

Fileleftheros, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Yerel Yönetim Reformu toplantısına katılma davetine icabet etmediğine dikkat çekerek Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu Başkanlığı adaylığının desteklenmesiyle ilgili açıklamasının, DİSİ ile Rum Başkanlık Sarayı arasındaki çatışmayı doğruladığını yazdı.

Habere göre DİSİ, AB’de üyesi olduğu diğer bütün Avrupa Halk Partililer gibi Ursula von der Leyen’in ikinci kez Komisyon Başkanı adaylığını destekliyor. Güney Kıbrıs Avrupa Halk Partisi toplantılarında hem DİSİ Başkanı Annita Dimitriu hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoulidis ile temsil ediliyor.

Dimitriu ve Hirstodulidis’in, Mart ayında yapılacak Avrupa Halk Partisi toplantısına Komisyon Başkanlığı konusunda kendi aralarında istişare etmeyeceğini belirten gazete, toplantıya ortak görüşle katılacak gibi görünmeklerine dikkat çekti.

Habere göre Letimbiotis dünkü rutin basını bilgilendirme toplantısında, DİSİ’nin Avrupa Halk Partisi’nin resmî üyesi olduğu hatırlatılarak Mart ayında Leyen’in Komisyon Başkanlığı konusunun ele alınacağı Avrupa Halk Partisi toplantısı öncesinde Hristodulidis’in DİSİ ile istişare edip etmeyeceği soruldu.

Leyen’in adaylığı konusunun, Hristodulidis’in de katılacağı Avrupa Halk Partisi toplantısında görüşülecek bir şey olduğunu söyleyen Letimbiotis, “bunun, toplantı öncesinde DİSİ ile istişare etmeyeceği anlamına mı geldiği” sorusuna Hristodulidis’in “her zaman yaptığı gibi, görüşünü Avrupa Halk Partisi’nde dile getireceği” cevabını verdi.

Haravgi haberini “Hükümet Ulusal Meselelerde AB Siyasi Güçleri ile Tam İstişare İçerisinde… Başkan Hristodulidis Avrupa Halk Partisi Çalışmalarına Katılacak” başlığıyla aktardı.

Habere göre Letimbiotis, Hristodulidis’in Avrupa Halk Partisi’nde oy kullanma hakkı olup olmadığı sorusuna karşılık Avrupa Halk Partisi’ne katılımı sorusuna, Rum Yönetimi Başkanı seçildikten sonra Mart 2023’te davet edilmesi ile cevap verildiğini, önümüzdeki toplantıya da katılacağını söyledi. Rum sözcü, “Ulusal meselelerde, AB düzeyinde bütün siyasi güçlerle tam istişare içerisindeyiz” ifadesini de kullandı.