DİSİ sert bir açıklama ile Hristodulidis hükümetini etkisiz kalmakla suçladı

Limasol’da derbide yaşananlar siyasi krize yol açtı. DİSİ sert bir açıklama ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetini etkisiz kalmakla suçladı.

DİSİ'nin yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki aşırı ve suç unsurlarının kontrolsüz eylemleri bir kez daha kamu düzenini bozmakta ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle dün küçük çocukların bile tehlikede olduğunu gördük. Devlet yetkilileri kamu düzenini sağlamak ve sürdürmek konusunu izlemeye devam ediyor. Tekrarlanan sözlü kınamaların faydası kalmamıştır. Stadyumlardaki şiddete karşı kapsamlı bir stratejiyi derhal hayata geçirmeliyiz” denildi.

Açıklamada, Her türlü Sorumluluk öncelikle hükümete aittir” ifadelerine de yer verildi