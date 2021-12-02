DİSİ Siyasi Bürosundan Hristodulidis’e başkanlık seçimleri konusunda ültimatom

DİSİ Siyasi Bürosu’nun, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında yapılacak Başkanlık seçimleri konusunda Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e ültimatom verdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi bu konudaki haberinde, şu an Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmekte olan Hristodulidis’in, başkanlık seçimleri için aday seçilmesi konusunda DİSİ’deki sürecin bir parçası olmak istiyorsa, adaylık başvurularının sunulacağı 10 Ocak tarihine kadar son kararını vermesi gerekeceğini yazdı.

Son kararın parti yüksek kurulunda 12 Mart’ta alınacağını yazan gazete, dün toplanan DİSİ siyasi bürosunun, parti prosedürleri dışında faaliyet göstermeyi tercih edecek kişiye destek verilmeyeceğini açıklığa kavuşturduğunu belirtti.

Hristodulidis’in dünkü toplantıya katılmadığını ve toplantıya bir mektup gönderdiğini de yazan gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise açıklamasında, partiyi bir arada tutmanın sorumluluğu olduğunu söylediğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in toplantıya katılmaması ve toplantının gerçekleştirdiği saatlerde başka etkinliklerde yer almasının, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis başta olmak üzere, bazı partililerin tepkisini çektiğini de belirtti.

Hristodulidis’in siyasi büronun toplantısına gönderdiği mektupta, parti adayının seçilmesine ilişkin prosedürlerle ilgili zaman takviminin değişmemesi gerektiğini düşündüğü sebeplere atıfta bulunarak, uzun bir seçim döneminin hükümetin çalışmaları aleyhinde olacağını düşündüğü de kaydedildi.

Hristodulidis mektupta, mevcut hükümetin görev süresinin bitmesine daha 14 aylık bir zaman varken bunu erken ve yararlı olmayan bir gelişme olarak değerlendirdi.

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02/12/2021 13:22