DİSİ tüzük kurultayı yapıldı... Hükümette yer alan bazı kişilerin üyeliklerine son verildi

DİSİ'nin tüzük kurultayının dün yapıldığı ayrıca hükümette yer alan bazı isimlerin de parti üyeliğinden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ tüzük kurultayı haberine geniş yer verirken, partinin tüzük değişikliklerine gittiğini yazdı.

Tüzük kurultayı çerçevesinde DİSİ’nin destek vermediği hükümette yer alan parti üyelerinin, üyeliklerine son verilmesine karar verdiğini yazan gazete, bu üyelerin, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli ve Turizm Müsteşarı Kostas Kumis olduğunu belirtti.

Habere göre tüzük değişiklikleri neticesinde, Rum Yönetimi Başkanlığı için parti adayının belirlenmesine 50 bin üyenin karar vermesi oy birliğiyle kabul edilirken, parti liderliği de dahil olmak üzere tüm milletvekillerinin görev sürelerinin en fazla üç dönem kısıtlanmasına da karar verildi.

Gazete, DİSİ başkan yardımcılığına, karşı aday çıkmaksızın, Yiannis Karusos’un da seçildiğini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan bahsederek hükümetin; Kıbrıs sorunundaki çabalarına destek verdiklerini ifade etti.

Dimitriu, hükümette bulunan partilerin aksine, BM Genel Sekreteri'nin, çok taraflı gayriresmi konferansın toplanması kararını olumlu değerlendiklerini belirtti.

Alithia gazetesine göre eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün tüzük kurultayının ardından net görüş ve tezlerinden dolayı DİSİ Başkanı’na teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Simerini gazetesi haberi “DİSİ, Hristodulidis’in Bakanlarının Kellesini Aldı” başlığıyla aktardı.