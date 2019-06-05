DİSİ ve AKEL, Akıncı’nın Bayram Mesajından Memnun

AKEL ve DİSİ’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı bayram mesajında, iki devletli çözümü reddedip, iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana tavır ortaya koymasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “DİSİ Akıncı’dan Memnun” başlıklı haberine göre, DİSİ, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iki devletli çözümünü açıkça reddettiği son açıklamalarından memnuniyetini belirttiği bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininde kalması önemlidir” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “yasadışı” diye niteleyen DİSİ, “güvenlik, garantiler ve askerin çekilmesiyle ilgili kaygılarımızı anlamaları önemlidir. Diyaloğun yeniden başlayabilmesi için Türkiye’nin buna son vermesinin şart olduğunu” ileri sürdü.

Alihtia “AKEL: Çözüm Kum Saati Tehlikeli Şekilde Boşalıyor” başlıklı haberinde, AKEL’in de Akıncı’nın bayram mesajını değerlendirdiği bir açıklama yayımladığını kaydetti.

Habere göre, açıklamada, “Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, iki devletli çözümü kat-i şekilde reddettiği ve federasyon çözümünü savunmaya devam ettiği açıklamaları olumlu ve doğru istikamettedir. Bu açıklamalar, Kıbrıs Türk toplumu liderliğinde hiçbir değişikliğe yol açmasa da bazı çevreler tarafından işlenen efsaneyi de yıkıyor ” denildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın federasyonu, hükümetin ise iki devleti savunduğu kaydedilen açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Akıncı’nın, işgal bölgelerindeki sağ ‘hükümetin’ dile getirdiği ve Türkiye’nin de desteklediği görüşlere mesafeli olduğu ortadadır. Ancak buna bakılmaksızın, referans şartlarında anlaşma çabalarının başarısız olması ve iki verimsiz yıl geçmiş olması hasebiyle, çözüm kum saatinin tehlikeli şekilde boşaldığı ortadadır. Çabalarımızı, BM Genel Sekreteri’nin belirlediği şekilde müzakerelerin yeniden başlamasına odaklamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Elbette müzakerelerin yeniden başlaması için Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumalarına son verilmesi şarttır.”

Haberi “Çözüm Kum Saati Tehlikeli Şekilde Boşalıyor… AKEL Istırap Belirtiyor; DİSİ, Akıncı’nın Açıklamalarını Kutluyor” başlığıyla aktaran Haravgi’ye göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu imzasıyla yayımlanan açıklamada, gelecek yıl Nisan ayında KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağı hatırlatılarak “yeni olumsuz olgular şekillenebilir” uyarısında bulunuldu.

Habere göre, açıklamada, çabaların, müzakerelerin BM Genel Sekreteri’nin belirlediği gibi yeniden başlamasına odaklamaları gerektiğine işaret edildi. Açıklamada, “Genel Sekreter açısından müzakerelerin yeniden başlaması; koptuğu yerden, Guterres Çerçevesi temelinde ve başarılmış yakınlaşmalar korunarak başlaması anlamına geldiği, müdahil tarafların ancak bu şekilde sorumluluklarıyla yüzleşip gerçek niyetlerini ortaya koymak zorunda kalacağı” görüşü ortaya konuldu.