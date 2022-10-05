DİSİ ve Avrupa Halk Partisi milletvekili Lukas Furlas'ın açıklaması

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi ile Avrupa Halk Partisi'nin Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekillerinden Lukas Furlas’ın, AP’nin gündemine, AB ülkelerinden Türkiye’ye silah satışının yasaklanması konusunu getirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Furlas, AP Genel Kurulu çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada “Erdoğan rejiminin, iktidarda kalmak için, son derece saldırgan bir dış politika uyguladığı” iddiasında bulundu.

“Suriye, Libya, Ermenistan ve Kuzey Irak’ta gerçekleşen son askeri harekâtların, Türkiye’nin gerçekten kim olduğunu kendilerine hatırlattığı” iddiasında da bulunan Furlas, buna paralel olarak, askeri operasyonlarla birlikte, Erdoğan rejiminin her gün Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhinde benzersiz tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

İleri sürülen Türk provokasyonlarına artık müsamaha gösterilmemesi gerektiği iddiasında da bulunan Furlas, "ne yazık ki Avrupa Birliği'nin de, ikaz ve uyarılarda bulunmakla kaldığını belirtti.

Uyarıların sonuca sahip olması ve bunların Türkiye tarafından ciddi bir şekilde göz önüne alınması için, bunlara güvenirliğin eşlik etmesi gerektiğini öne süren Furlas, Avrupa ülkelerinin çizgisinin, üye devletlerin güvenliğini koruma konusunda kesinlikle birlik içerisinde olduklarını kanıtlaması gerektiğine işaret etti.

Dolayısıyla, her gün AB üyesi iki devleti tehdit eden bir ülkenin herhangi bir şekilde finanse edilmesi veya askeri ekipmanının yükseltilmesinin düşünülemeyeceğini iddia eden Furlas, üye devletler Türkiye’ye askeri teçhizat satarken, AB olarak ne kadar güvenilir oldukları sorusunu da sordu.

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05/10/2022 11:40