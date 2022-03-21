DİSİ Yüksek Konseyi ‘Neofitu’ dedi

DİSİ Yüksek Konseyi dün yaptığı toplantıda 2023 başkanlık seçimlerinde Averof Neofitu’nun başkanlık adaylığına onay verdi.

Rum basını DİSİ Yüksek Konsey toplantısının ayrıntılarına geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi, “Hep Birlikte Averof İle-Anastasiadis’in Mesajı Netti: Averof’u Destekleyin, Birlik Kalın” başlığıyla veren Alithia gazetesi, DİSİ Yüksek Konseyi’nin, bin 200 üyesinin, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun başkanlık adayını oy birliğiyle onayladığını yazdı.

Gazeteye göre, gerek DİSİ Başkanı Averof Neofitu, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis konuşmalarıyla birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, partinin bölünmesine izin vermeyeceklerini açıkça dile getirdi.

Habere göre, Anastasiadis yaptığı konuşmada, bütün senaryoları çöpe atarak “B planından bahsetmiyorum, Averof Neofitu’nun ikinci turda kazanmasına yol açacak ikinci turdan bahsediyorum” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, DİSİ mevcut hükümetinin yaptığı büyük reformlardan söz etti ve ilerici bırakmadıkları sektörün bulunmadığını belirtti.

Muhalefete de eleştirilerde bulunan Anastasiadis, tüm bu on yıl içerisinde, muhalefet tarafından çamur atma ve bir sıfırlamanın söz konusu olduğunu ancak hükümetin gitmesi durumunda ne yapacaklarını söylemeyen bir muhalefetin bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis, muhalefetin son milletvekilliği seçimlerinde zehirli bir ortam yarattığını ancak sonucun, DİSİ ile aradaki farkı artırması olduğunu belirtti.

Anastasiadis konuşmasında parti üyelerine Neofitu’nun yanında olmaları ve desteklemesi çağrısında bulunarak, bunun herkesten istediği son ricası olduğunu da ifade etti.

NEOFİTU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise yaptığı konuşmada, DİSİ’nin tarihi sorumluluk partisi olduğunu söyledi. Neofitu, kendine güvenen halkın seçimlerde de kendine güveneceğini ve hep birlikte olacaklarını belirtti.

Neofitu, vizyonunun 5 ekseninden de bahsederek, bunlar arasında halkın cep telefonundan tüm devlete ulaşabileceği dijital reform, tüm genç çiftler için ucuz konut, radikal eğitim reformu, aile ve çalışan annelerin desteklenmesi gibi unsurların yer aldığını ifade etti.

Muhalefeti de eleştiren Neofitu, bunların hükümete dair herhangi bir öneri ve planı bulunmadığını, sadece DİSİ’nin hükümetten ayrılmasını istediklerini belirtti.

Neofitu, muhalefetin bu çabasında Truva Atı’nı kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi ve “Size şimdiden söylüyorum, DİSİ, Truva Atlarının dayanağı asla olmayacak” ifadesini kullandı.

Neofitu DİSİ’nin ilkelere ve değerlere sahip bir parti olduğunu söyledi.

YEORGİADİS

DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis ise yaptığı açıklamada, Yüksek Konsey toplantısının önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeorgiadis, parti içindeki birliğin korunması gerekliliğine vurgu yaparken, DİSİ’nin öncü ve lider olması gerektiğini, ülkenin de test edilmiş ve etkili bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

İlgili haber, Fileleftheros’ta “3’üncü Dönem Averof’la-Dünkü Toplantının Merkezi Sloganı Birlik-Zafer-Anastasiadis: “Sadece Çatışmayla İktidarı Kaybederiz”; Haravgi’de “Averof Resmen Aday”; Politis gazetesi ise “Hristodulidis Truva Atı-Averof, DİSİ İçin 2023-2028 Damgasını Vurdu” başlıklarıyla yer aldı.

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21/03/2022 11:46