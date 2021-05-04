DISI’den Güney Kıbrıs’in AB’ye Üyeliğinin Yildönümü Nedeniyle Mesaj: Dış Politikadaki En Büyük Başarımız

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04/05/2021

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DISI’den Güney Kıbrıs’in AB’ye Üyeliğinin Yildönümü Nedeniyle Mesaj: Dış Politikadaki En Büyük Başarımız

DİSİ’nin, Güney Kıbrıs’ın AB’ye üyeliğinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladığı ve üyeliği, dış politikalarındaki en büyük başarı olarak nitelendirdiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre DİSİ, AB üyeliğinin dikkatli bir programlama ve siyasi düzeydeki koordinasyon ile milli uzlaşı zemininde oluşturulan sürecin sonucu olduğunu kaydetti.

DİSİ, dönemin Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Kliridis’in izlediği ihtiyatlı politika, Yunan Hükümeti ile olan karşılıklı anlayış ve işbirliğinin AB’ye üyeliğin temel taşlarını oluşturduğunu belirtti.

04/05/2021 14:06
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TAGS: DISI’, Güney Kıbrıs’, AB
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