DİSİ’den Hristodulidis’e yaylım ateşi

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), (Δημοκρατικός Συναγερμός, Dimokratikós Sinagermós), Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konferansı öncesinde yanlış öncelik belirlemekle eleştirdi.

DİSİ’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre'de yapılacak konferans öncesinde Sayın Hristodulidis ülkemiz için doğru sonuçları getirecek hazırlığa odaklanmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Ancak parti, Cumhurbaşkanı’nın bunun yerine sürekli hükümetin icraatlarını savunmaya ve iletişim çalışmalarına ağırlık verdiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bunun yerine, hükümetin yaptığı işin onuncu kez kendini haklı çıkarma ve iletişim kurma çabasının acı verici olduğunu görüyoruz.”

DİSİ ayrıca halkın sürekli tekrarlanan söylemlerden bıktığını vurgulayarak, “Vatandaş artık sürekli tekrarlardan ve sözlerden bıktı. Onlar gerçeği biliyorlar ve söylüyorlar ve bu bir basın toplantısıyla da değişmeyecek.” dedi.

Ülkede ekonomik ve siyasi şartların kötüleştiğini savunan DİSİ, “Çok güçlü bir şekilde hissettikleri şey, iki yıl öncesine göre bugün daha kötü bir dönemden geçiyor olmaları.” ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.

Son olarak hükümetin kendini değerlendirmesinin değil, halkın değerlendirmesinin önemli olduğuna dikkat çeken parti, “Hükümetin barajın üstünde mi altında mı olduğu ise değerlendirilen kişi tarafından değil, vatandaş tarafından değerlendirilmelidir.” dedi.