DİSİ’nin UBP ziyareti Rum basınında

DİSİ heyetinin, dün Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etmesi Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile UBP Başkanı Ersin Tatar başkanlığındaki iki parti heyetinin Kıbrıs sorunundaki durumu ele aldığını yazdı.

Haberi “Hemşerisi ile Görüştü - DİSİ Başkanı ve UBP Başkanı Kıbrıs Sorununu Ele Aldı” başlığıyla veren gazete, DİSİ Başkanı Averof’un görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kendisinin ve Ersin Tatar’ın aynı köyden, Poli Hrisohu köyünden olduğunu söylediğini belirtti.

Politis gazetesi haberi “Görüşme… Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Sağı Tanıma” başlığıyla aktarırken; Fileleftheros gazetesi “DİSİ ve UBP Görüştü” başlığını kullandı.