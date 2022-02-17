Disiplin kurulu acımadı, Sylla’e 5 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

13 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Doğan Türk Birliği maçının 22.dakikasında oyuncular arasında yaşanan bir tartışma sırasında, rakibine kafa attığı raporlardan ve görüntülerden tespit edilen Göçmenköy futbolcusu Badara Naby Sylla’e 5 maç men cezası verildi.

Diğer cezalar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Remzi Betmezoğlu (Mesarya SK)

1 Maç Okan Göktürk (Mesarya SK)

1 Maç Ismael Kone (Binatlı YSK)

1 Maç Sinan Özsoy (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Mert Sezer (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Mahmut Aldemir (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Cahit Solkanat (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Hüseyin Yeşilbaş (Maraş GSK)

1 Maç Hasan Bayandursun (Maraş GSK)

1 Maç Nersin Osman (Esentepe KKSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Bayram Dağgül (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç Doğuş Civisilli (L. Gençler Birliği SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ömer Albayrak (Hamitköy ŞHSK) Özgür Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK) Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK) Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova SK) Ozan Açar (Merit Alsancak Yeşilova SK) Burak Karabacak (Yonpaş Dumlupınar TSK) Anıljan Jorayev (Mağusa Türk Gücü) Şükrü Hilmi Erdoğan (Gönyeli SK) Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi DSK) Adem Seven (Yeniboğaziçi DSK) Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK) Burak Emir (Çetinkaya TSK) Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK) Kadir Erol (L. Gençler Birliği SK) Tugay Burhan (Görneç KSK)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 13.02.2022 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Göçmenköy İYSK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig müsabakasının 22.dakikasında oyuncular arasında yaşanan bir tartışma sırasında, rakibine kafa attığı raporlardan ve görüntülerden tespit edilen 115545 lisans numaralı Göçmenköy İYSK futbolcusu Badara Naby Sylla’e, DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

2) 12.02.2022 tarihinde Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahası’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü müsabakasında rakibine yumruk attığı rapordan tespit edilen 113160 lisans numaralı Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Sami Demirbilek’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

3) 12.02.2022 tarihinde Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 1.Lig müsabakasının bitimine müteakip meydana gelen olaylarda rakibine yumruk attığı ve küfür ettiği raporlardan tespit edilen 113756 lisans numaralı Miracle Değirmenlik SK futbolcusu Ömer Özdemir’e DT43 ve 35 (1)’in ihlalinden dolayı 43(2) ve 35(1) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

a) Aynı maçta çıkan olaylar neticesinde rakip oyuncuya yumruk attığı raporlardan tespit edilen 115820 lisans numaralı Çanakkale TSK futbolcusu Mehmet Arda Gökbük’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

b) Çıkan olaylarda rakibine yumruk attığı tespit edilen 112592 lisans numaralı Çanakkale TSK futbolcusu Emre Güzel’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

c) Çıkan olaylarda rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen 113919 lisans numaralı Miracle Değirmenlik SK futbolcusu Egemen Nurali’ye DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 12.02.2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Binatlı YSK Turkcell U15 Ligi 1.Grup müsabakasında meydana gelen olaylar neticesinde şu kararlar alınmıştır;

Rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen 114965 lisans numaralı Binatlı YSK futbolcusu Fuat Tatlıses’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4(dört) resmi müsabakadan men, aynı olayda rakibine yumruk attığı tespit edilen 114968 lisans numaralı Binatlı YSK futbolcusu Berke Alpakın’ın, rakibine yumruk attığı tespit edilen 115858 lisans numaralı Lefke TSK futbolcusu Buğra Gürses’e ve yine rakibine yumruk attığı tespit edilen 115857 lisans numaralı Lefke TSK futbolcusu Arda Gürses’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4’er (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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17/02/2022 12:42