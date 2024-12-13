Disiplin Kurulu ceza yağdırdı; Kulüplere para cezası M. Erol’a 5 maç

DİSİPLİN KURULU KARARLARI | 13.12.2024

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6 – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Anıljan Jorayev (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç

Arda Ateş (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç

Eran Kabidan (Atoll Kozanköy KSK)

2 Maç

Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç

İsmail Aslan (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç

Macdonald Ngwa Niba (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç

Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Şahin Erol (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Tahsin Yılmaz (Lefke TSK)

1 Maç

Zafer Emre Taşkın (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Özkerimler (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç

Birol Şöfer (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Caner Oshan (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Eray Yavuk (Alsancak Yeşilova SK)

3 Maç

Ergin Elsiz (Mesarya SK)

3 Maç

Gediz Özakan (Lapta TBSK)

1 Maç

Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Hüseyin Yaralıoğlu (Yenicami AK)

3 Maç

Mehmet Demir (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç

Orçun Volkan (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

Salih Işık (Çetinkaya TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Ali Üçtaş Yenicami AK

Aral Cambulat Gönyeli SK

Arda Erek Çanakkale TSK

Ayer Dora Lefke TSK

Cuma Çoban Northernland Dipkarpaz SK

Emre Ateş Hamitköy ŞHSK

Erdem Yıldırım Düzkaya KOSK

Fikret Ercenap Düzkaya KOSK

Gökhan Sarıoğlu Alsancak Yeşilova SK

Halit Şanverdi China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Hüseyin Taştekin M. Hacıali Yılmazköy SK

Mehmet Fatih Parlak Alsancak Yeşilova SK

Mehmet Nur Kaylak Göçmenköy İYSK

Mert Nurel Alsancak Yeşilova SK

Mustafa Gök Çanakkale TSK

Nevzat Duran Mağusa Türk Gücü

Ozan Gündoğan Mormenekşe GBSK

Ömer Uluer Yeniboğaziçi DSK

Serhat Deste Doğan Türk Birliği

Ussumane Djabı Çetinkaya TSK

Yarkın Şahinsoy Serveroğlu Geçitkale GSK

Yaşar Tosun Mesarya SK

Yunus Dilöz Türk Ocağı Limasol SK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-8/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 08.12.2024 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında müsabaka boyunca hakemlere yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunan Mesarya SK takımının Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda Mesarya SK takımını Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Mesarya SK takımına Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca 5,000.TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

2) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 06.12.2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK – Mağusa Türk Gücü müsabakasında Mağusa Türk Gücü taraflarının sebep olduğu küfürlü tezahürat ve saha olayları sebebiyle Mağusa Türk Gücü Disiplin Talimatının 52. ve 53. Maddeleri uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Mağusa Türk Gücü Kurulumuza yazılı savunma vererek özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Mağusa Türk Gücü tarafından Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 1. Fıkrasını ve 53. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Mağusa Türk Gücü Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca 15,000.-TL ve 53. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ise 5,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

3) 06.12.2024 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK – MTG maçının 90+5.dakikasının oynandığı sırada MTG’nin 88 sırt numaralı oyuncusu Mehmet Erol, kayarak sağ ayağıyla, yandan rakibinin bilek üstü sol aşil tendonu bölgesine sert biçimde basarak rakibinin güvenliği tehlikeye sokacak şekilde müdahale etmiş ve maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiştir. Tüm bu hususlar hakem, gözlemci raporları ve izlenen görüntülerden de tespit edilmiştir. Keza izlenen görüntüler de yapılan hareketin, rakip takım oyuncusunda ciddi bir sakatlanmaya açabilecek ve rakip takım oyuncusunda ciddi bir hasar bırakabilecek bir hareket olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bu hususlar Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak MTG futbolcusu 88 sırt numaralı Mehmet Erol’a DT. Md. 43’ün ihlallerden dolayı DT 43 (2) uyarınca 5 maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilir.

4) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynan M. Hacıali Yılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasında müsabakanın bitişinin ardından M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Meseleye ilişkin olarak M. Hacıali Yılmazköy SK yönetim kurulu üyesi Necip Dinarlı Kurulumuza gelerek savunma yapmıştır. Savunmasında müsabaka hakeminin kışkırtıcı hareketleri neticesinde sevke konu olayın yaşandığını söyleyerek oyuncuya mülayim davranılmasını talep etmiştir. Olaya ilişkin hakem raporu Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’e Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

5) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasının 64. Dakikasında Yılmazköy SK oyuncusu Mehmet Dulkadir’in bir sakatlık anında müsabaka hakeminin yanına gelerek şiddetli itirazda bulunması sebebiyle ilk ihtarını gördüğü, ihtar gördükten sonra müsabaka hakeminin üzerine gelerek kafasını burnuna temas ettirmesi nedeniyle direk kırmızı kart vererek oyundan ihraç ettiği ve Yılmazköy SK oyuncusu Mehmet Dulkadir’in oyundan ihraç edilmesinin ardından müsabaka hakemini formasının yakasından tutarak, kollarından müsabaka hakemini sağa sola savurduğu gerekçesiyle hakem tarafından raporlanarak konu Disiplin kurulu huzuruna getirilmiştir.

Olaya ilişkin hakem raporu ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 107338 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Dulkadir’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 107338 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Dulkadir’e Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

6) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabaka devam ettiği sırada yaşanan olaylar sebebiyle Yeniboğaziçi DSK Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Hakem, gözlemci raporları ve maç görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yeniboğaziçi DSK yönetim kurulu üyeleri Osman Ercen ve Kemal Köseoğlu Kurulumuz önünde savunma yaparak, sahaya sadece Yeniboğaziçi DSK yöneticilerinin olayları yatıştırmak ve büyümesini önlemek amacıyla girdiğini, bu kişiler haricinde başka taraftarın sahaya girmediğini söyleyerek mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Yeniboğaziçi DSK tarafından Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 1. Fıkrasının ihlal edildiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca 10,000.TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

7) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabakanın 80. Dakikasında yaşanan saha içi olaylar sırasında rakip takım yedek kulübesinde bulunan görevlinin yüzüne yumruk vurması nedeniyle Yeniboğaziçi DSK antrenörü Adem Ertem’in Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi uyarınca 15 müsabaka süresinde soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oy birliği ile karar verilir.

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan Yeniboğaziçi DSK – Atol Kozanköy SK karşılaşmasında müsabakanın 80. Dakikasında yaşanan saha içi olaylar sırasında rakip futbolcuların olduğu yere uçan tekme ile müdahalede bulunan Mustafa Enes Yıldız’ın Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi uyarınca 8 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

9) 8.12.2024 tarihinde Geçitkale Stadı’nda oynanan Serveroğlu Geçitkale GSK – Küçük Kaymaklı TSK AKSA A2 1. Lig müsabakasında Küçük Kaymaklı TSK takımı 116204 lisans numaralı 2 numaralı Onur Özbay’ın rakip takım futbolcusuna sağ eli ile sert bir yumruk attığı ve ihracı sonrası tribünden yardımcı hakeme küfür ettiği tespit edilen Küçük Kaymaklı TSK futbolcusu Onur Özbay’a DT 44 1 (a) ve 41 (1) (a) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı