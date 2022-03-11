BTM Kurulu, Dikmen-Lapta maçındaki olaylarda ağır cezalar verdi

Dikmen Kulübüne Lapta maçındaki olaylar nedeniyle ağır fatura kesildi. BTM Kurulu raporlar ışığında maçın hakemlerini darp ettiği gerekçesiyle Neval Esengül'e 65 maç, saldırıda bulunan Ahmet Duyar'a da 4 maç ceza verdi.

Dikmen Kulübünün sahası 4 maç kapatılırken, tatil edilen maç da Lapta lehine 3-0 olarak tescil edildi.

İşte o karar

17090 maç numarasıyla 9.3.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Dikmen Gücü SK–Lapta TBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında çıkan olaylara ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmesinin yanında yapılan savunmalar dinlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Dikmen Gücü SK’nın 104216 lisans numaralı Ahmet Duyar isimli futbolcusu, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, küfür, tehdit ve hakaret eylemlerinin yanı sıra saldırı eylemi gerçekleştirdiğinden dolayı, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddeleri uyarınca 4 müsabakadan men edilmesine;

2) Dikmen Gücü SK’nın 105552 Lisans numaralı Neval Erkan Esengül isimli futbolcusu, müsabakanın hakemlerine yönelik küfür etmesinden sonra, hakem tarafından oyundan ihraç edilmiş ve akabinde Neval Erkan Esengül hakemlere saldırmış, küfür ve tehdit etmiş, hakem Mehmet Volkan Çelik’in boğazını sıkmış ve yardımcı hakem Cenk Aras Özfuttu’nun da sırtına yumruk attığı maç raporlarında tespit edilmiş ve KTFF DT 41 (1), ve 44 (2) maddelerini ihlal ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, Neval Erkan Esengül’ün oyuncu sıfatına haiz ve davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olması nedeniyle, DT 35 (1) maddelerini de ihlal etmiştir. Neval Erkan Esengül’e KTFF Disiplin Talimatı 35 (1) uyarınca 20 müsabakadan, DT 41 (1) uyarınca 15 müsabakadan ve DT 44 (2) uyarınca 30 müsabakadan men edilmesine verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda anılan cezalar ayrı ayrı çekecek olup, ilgili oyuncuya cezasının toplamı olan 65 müsabakadan men cezası verilir.

3) Ayrıca, müsabakanın 41. dakikasında yaşanan olaylarda, Dikmen Gücü SK takımın yaşanan olayda sorumluluğu olduğu tespit edilmiş ve DT 52 maddesi uyarınca Dikmen Gücü Spor Kulübü’ne, bu sezon yarattıkları saha olaylarından aldıkları cezaların yanında Dikmen Gücü SK – Lapta SK maçının yarıda kalmasını da göz önünde bulundurarak, 4 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 4 maçlık saha kapatma cezası, bundan önce verilen 2 maç saha kapatma cezasının hitamından sonra başlayacaktır.

4) 17090 maç numarasıyla 9.3.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Dikmen Gücü SK-Lapta TBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle maçın 41. dakikasında yarım kalmasından dolayı Dikmen Gücü SK takımının hükmen mağlup sayılmasına ve bu müsabakanın skorunun Lapta TBSK lehine hükmen 3(üç) – 0 (Sıfır) tesciline karar verilmiştir.

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11/03/2022 16:34