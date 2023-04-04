Disiplin Kurulu Kararları
04/04/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Nur Çalış (Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor)
1 Maç
Günay Canbay (Hamitköy ŞHSK)
2 Maç
Raif Denktaş Pehlivan (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Kaan Savaşkan (Lefke TSK)
1 Maç
Ali Üçtaş (Mesarya SK)
2 Maç
Arif Akbulut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç
Mert Konaç (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Sergen Alpaslan (Dörtyol SK)
1 Maç
Ömer Kotbaş (Dörtyol SK)
1 Maç
Hakan Yazıcı (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
Hüseyin Yılan (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
Orçun Güllüoğlu (Mormenekşe GBSK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Cenk Şeren (Yenierenköy TSK)
2 Maç
Hakan Öztavşanlılar (Mormenekşe GBSK)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Erkan Gezici (Yalova SK)
Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Yusuf Altıner (Mesarya SK)
Kemal Solkanat (Lefke TSK)
Aykut Esmeraslan (Lefke TSK)
Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke TSK)
Ali Nazlıoğlu (Gönyeli SK)
Bavver Dağ (Yenierenköy TSK)
Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova SK)
Michael Mahmut Çayırcı (Pera L. Gençler Birliği SK)
Ozan Gündoğan (İncirli SK)
Mustafa Kavuş (İncirli SK)
Sinan Dere (Hamitköy ŞHSK)
Beran Kende Boros (Doğan Türk Birliği)
Ünsal Kırmızıyüz (Yenierenköy TSK)
Ersu Yalçın (Lapta TBSK)
Kayra Gülevi (Yenierenköy TSK)
Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK)
Mustafa Gençaslan (Çetinkaya TSK)
Yaşar Yıldırım (Ünimar Maraş GSK)
Malik Sercan Gök (Yenierenköy TSK)
Ahmet Üney Bensel (Gönyeli SK)
Okan İl (Ünimar Maraş GSK)
Celal Güllet (Mormenekşe GBSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Cemal Gündüz
Başkanvekili