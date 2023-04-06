Disiplin Kurulu Kararları

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06/04/2023

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Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5 Nisan 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Sampson Agoha (Çetinkaya TSK)
1 Maç

Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Öztürk (Cihangir GSK)

Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği)

Nurettin Gecekuşu (Cihangir GSK)

İbrahim Çıdamlı (Mesarya SK)

Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü)

Yılmaz Şipal (Lefke TSK)

Amadou Samb (Göçmenköy İYSK)

  KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.                       

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

06/04/2023 17:21
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TAGS: Disiplin Kurulu Kararları
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