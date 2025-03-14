Disiplin Kurulu Kararları
14/03/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 – 9 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Havutçu (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç
Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü)
2 Maç
Can Adnan Beyazgül (Esentepe KKSK)
4 Maç
Hakan Topal (Yalova SK)
1 Maç
İdal Çukurovalı (Yenicami AK)
1 Maç
Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)
1 Maç
Manoumbe Wade (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
Müzeyyen Dilek Özbiler (Doğan Türk Birliği)
1 Maç
Şakir Çaltıkuşu (Hamitköy ŞHSK)
2 Maç
Umut Menteş (Vadili TÇBSK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Fatih Selden (Binatlı YSK)
1 Maç
Yusuf Karaaziz (Esentepe KKSK)
5 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU
KULÜP
Ahmet Şenyer
Mormenekşe GBSK
Amirmohammad Mehrabi
Mormenekşe GBSK
Arda Mizan
Vadili TÇBSK
Babacar Mbaye Diop
Cihangir GSK
Berkay Günay
Düzkaya KOSK
Çağrı Kıral
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Deniz Numan Lokmanoğlu
Çanakkale TSK
Devrim Erdoğan
Northernland Dipkarpaz SK
Ekrem Zabitler
Çanakkale TSK
Eren Kandemir
Çanakkale TSK
Erencan Kalkan
Northernland Dipkarpaz SK
Halit Şanverdi
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Hasan Doğa Yürekli
Çanakkale TSK
Haydar Deniz Ortakcı
Çanakkale TSK
Hüseyin Paşa
Atoll Kozanköy KSK
Kemal Poyrazoğlu
Lefke TSK
Mehmet Altın
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Mehmet Barak
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Mehmet Beyazbayram
Esentepe KKSK
Menteş Mertkaya
M. Hacıali Yılmazköy SK
Mustafa Gün
DND L. Gençler Birliği SK
Mustafa Süzgen
Lefke TSK
Niyazi Özmanevra
Çanakkale TSK
Olcay Mahmut Aykut
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Orhan Kalaycı
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Saadettin Demir
Çanakkale TSK
Volkan Mert Nalbant
Lapta TBSK
Yener Vladislav Özkıraç
Mağusa Türk Gücü
Yusuf Kumaş
Binatlı YSK
Yusuf Oyit
Lapta TBSK