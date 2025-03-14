Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 – 9 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Havutçu (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç

Can Adnan Beyazgül (Esentepe KKSK)

4 Maç

Hakan Topal (Yalova SK)

1 Maç

İdal Çukurovalı (Yenicami AK)

1 Maç

Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Manoumbe Wade (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Müzeyyen Dilek Özbiler (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Şakir Çaltıkuşu (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç

Umut Menteş (Vadili TÇBSK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Fatih Selden (Binatlı YSK)

1 Maç

Yusuf Karaaziz (Esentepe KKSK)

5 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU

KULÜP

Ahmet Şenyer

Mormenekşe GBSK

Amirmohammad Mehrabi

Mormenekşe GBSK

Arda Mizan

Vadili TÇBSK

Babacar Mbaye Diop

Cihangir GSK

Berkay Günay

Düzkaya KOSK

Çağrı Kıral

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Deniz Numan Lokmanoğlu

Çanakkale TSK

Devrim Erdoğan

Northernland Dipkarpaz SK

Ekrem Zabitler

Çanakkale TSK

Eren Kandemir

Çanakkale TSK

Erencan Kalkan

Northernland Dipkarpaz SK

Halit Şanverdi

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Hasan Doğa Yürekli

Çanakkale TSK

Haydar Deniz Ortakcı

Çanakkale TSK

Hüseyin Paşa

Atoll Kozanköy KSK

Kemal Poyrazoğlu

Lefke TSK

Mehmet Altın

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Mehmet Barak

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Mehmet Beyazbayram

Esentepe KKSK

Menteş Mertkaya

M. Hacıali Yılmazköy SK

Mustafa Gün

DND L. Gençler Birliği SK

Mustafa Süzgen

Lefke TSK

Niyazi Özmanevra

Çanakkale TSK

Olcay Mahmut Aykut

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Orhan Kalaycı

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Saadettin Demir

Çanakkale TSK

Volkan Mert Nalbant

Lapta TBSK

Yener Vladislav Özkıraç

Mağusa Türk Gücü

Yusuf Kumaş

Binatlı YSK

Yusuf Oyit

Lapta TBSK