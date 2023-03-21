Disiplin Kurulu Kararları - 21.03.2023

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK)

3 Maç Ali Yusuf Şahan (Lefkoşa Spor Birliği)

1 Maç Cevdet Dural (Düzkaya KOSK)

3 Maç Hasan Talik (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Semih Tahsin Toy (Büyükkonuk BİASK)

2 Maç İskender Yeniçeri (Dörtyol SK)

2 Maç Süleyman Şengül (Binatlı YSK)

2 Maç Melih Gök (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Anıljan Jorayev (Ünimar Maraş GSK)

3 Maç Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç Gökmen Aslan (Mesarya SK)

3 Maç Ahmet Suat Doran (Göçmenköy İYSK)

2 Maç Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)

1 Maç Can Karabulut (Dörtyol SK)

1 Maç Hasan Furkan Bayır (Düzkaya KOSK)

1 Maç Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK)

3 Maç Emre Sünmez (Yenierenköy TSK)

3 Maç Bartu Güneş (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hasan Özkan (Gönyeli SK)

2 Maç Hüseyin Şerifali (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç Ersen Durusoy (Göçmenköy İYSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Tugay Sezer (Mormenekşe GBSK) Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Limasol) Hamis Çakır (Miracle Karşıyaka ASK) Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK) Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol) Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi DSK) Selçuk Sergeç (Cihangir GSK) Sergen Alpaslan (Dörtyol SK) Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu) Okan Göktürk (Mesarya SK) Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK) Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK) Lawrence Ogbe (Mağusa Türk Gücü) Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK) Berhan Gümüşhan (Lefke TSK) Zafer Göksu (Hamitköy ŞHSK) Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Azad Akın (Lapta TBSK) Hüseyin Akçal (Esentepe KKSK) Efe Muhammet Metin (Dörtyol SK) Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Enes Kubat (Lapta TBSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Cemal Gündüz

Başkanvekili

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21/03/2023 12:55