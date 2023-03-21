Disiplin Kurulu Kararları - 21.03.2023
21/03/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|
Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK)
|
Ali Yusuf Şahan (Lefkoşa Spor Birliği)
|
Cevdet Dural (Düzkaya KOSK)
|
Hasan Talik (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|
Semih Tahsin Toy (Büyükkonuk BİASK)
|
İskender Yeniçeri (Dörtyol SK)
|
Süleyman Şengül (Binatlı YSK)
|
Melih Gök (Ünimar Maraş GSK)
|
Anıljan Jorayev (Ünimar Maraş GSK)
|
Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|
Gökmen Aslan (Mesarya SK)
|
Ahmet Suat Doran (Göçmenköy İYSK)
|
Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)
|
Can Karabulut (Dörtyol SK)
|
Hasan Furkan Bayır (Düzkaya KOSK)
|
Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK)
|
Emre Sünmez (Yenierenköy TSK)
|
Bartu Güneş (Ünimar Maraş GSK)
|
Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş GSK)
|
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
|
Hasan Özkan (Gönyeli SK)
|
Hüseyin Şerifali (Miracle Karşıyaka ASK)
|
Ersen Durusoy (Göçmenköy İYSK)
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Tugay Sezer (Mormenekşe GBSK)
|
Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Limasol)
|
Hamis Çakır (Miracle Karşıyaka ASK)
|
Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)
|
Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol)
|
Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi DSK)
|
Selçuk Sergeç (Cihangir GSK)
|
Sergen Alpaslan (Dörtyol SK)
|
Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu)
|
Okan Göktürk (Mesarya SK)
|
Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|
Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK)
|
Lawrence Ogbe (Mağusa Türk Gücü)
|
Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|
Berhan Gümüşhan (Lefke TSK)
|
Zafer Göksu (Hamitköy ŞHSK)
|
Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|
Azad Akın (Lapta TBSK)
|
Hüseyin Akçal (Esentepe KKSK)
|
Efe Muhammet Metin (Dörtyol SK)
|
Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|
Enes Kubat (Lapta TBSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Cemal Gündüz
Başkanvekili