Disiplin Kurulu Kararları - 21.03.2023

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21/03/2023

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Disiplin Kurulu Kararları - 21.03.2023

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK)
3 Maç

Ali Yusuf Şahan (Lefkoşa Spor Birliği)
1 Maç

Cevdet Dural (Düzkaya KOSK)
3 Maç

Hasan Talik (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç

Semih Tahsin Toy (Büyükkonuk BİASK)
2 Maç

İskender Yeniçeri (Dörtyol SK)
2 Maç

Süleyman Şengül (Binatlı YSK)
2 Maç

Melih Gök (Ünimar Maraş GSK)
1 Maç

Anıljan Jorayev (Ünimar Maraş GSK)
3 Maç

Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar TSK)
1 Maç

Gökmen Aslan (Mesarya SK)
3 Maç

Ahmet Suat Doran (Göçmenköy İYSK)
2 Maç

Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)
1 Maç

Can Karabulut (Dörtyol SK)
1 Maç

Hasan Furkan Bayır (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK)
3 Maç

Emre Sünmez (Yenierenköy TSK)
3 Maç

Bartu Güneş (Ünimar Maraş GSK)
2 Maç

Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş GSK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hasan Özkan (Gönyeli SK)
2 Maç

Hüseyin Şerifali (Miracle Karşıyaka ASK)
1 Maç

Ersen Durusoy (Göçmenköy İYSK)
3 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tugay Sezer (Mormenekşe GBSK)

Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Limasol)

Hamis Çakır (Miracle Karşıyaka ASK)

Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)

Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol)

Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi DSK)

Selçuk Sergeç (Cihangir GSK)

Sergen Alpaslan (Dörtyol SK)

Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu)

Okan Göktürk (Mesarya SK)

Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK)

Lawrence Ogbe (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Berhan Gümüşhan (Lefke TSK)

Zafer Göksu (Hamitköy ŞHSK)

Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Azad Akın (Lapta TBSK)

Hüseyin Akçal (Esentepe KKSK)

Efe Muhammet Metin (Dörtyol SK)

Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Enes Kubat (Lapta TBSK)

 

 KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.                     

                                                                                                                       

Av. Cemal Gündüz

Başkanvekili                             

21/03/2023 12:55
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TAGS: Disiplin Kurulu Kararları
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