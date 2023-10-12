Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova SK)

3 Maç Ümitcan Babahan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Eyyüp Öztep (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Mustafa Korkmaz (Mesarya SK)

1 Maç Osman Gürgöze (Girne Halk Evi)

1 Maç Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK)

1 Maç Eser Yücel (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Hasan Kaya (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç Arda Serbülent (Ünimar Maraş GSK)

3 Maç Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK)

2 Maç Ali Gülhan (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç Koray Ozansoy (Lapta TBSK) 1 Maç Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Ergin Elsiz (Mesarya SK)

2 Maç Abdullah Özerinç (Mormenekşe GBSK)

1 Maç İbrahim Gömeç (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 07.10.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasının devre arası düdüğünün hakem tarafından çalınması ile birlikte Miracle Karşıyaka ASK teknik heyeti ile kulüp başkanı Umut Düzdaban’ın sahaya girerek itirazlarda bulunmuş olduğu, hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Mezkûr disiplin ihlalinin gerçekleştiği hususunda kanaate vardığımızdan, Disiplin Talimatı’nun 80 (5) maddesi uyarınca, konunun KTFF başkanlığına bildirilmesine ve gerekli soruşturmanın yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı