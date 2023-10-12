Disiplin Kurulu Kararları
12/10/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova SK)
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Ümitcan Babahan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
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Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği)
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Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)
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Eyyüp Öztep (Türk Ocağı Limasol)
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Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
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Mustafa Korkmaz (Mesarya SK)
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Osman Gürgöze (Girne Halk Evi)
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Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK)
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Eser Yücel (Hamitköy ŞHSK)
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Hasan Kaya (Baf Ülkü Yurdu)
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Arda Serbülent (Ünimar Maraş GSK)
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Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
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Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK)
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Ali Gülhan (Yonpaş Dumlupınar TSK)
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Koray Ozansoy (Lapta TBSK)
1 Maç
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Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği)
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Ergin Elsiz (Mesarya SK)
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Abdullah Özerinç (Mormenekşe GBSK)
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İbrahim Gömeç (Yeniboğaziçi DSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 07.10.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasının devre arası düdüğünün hakem tarafından çalınması ile birlikte Miracle Karşıyaka ASK teknik heyeti ile kulüp başkanı Umut Düzdaban’ın sahaya girerek itirazlarda bulunmuş olduğu, hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Mezkûr disiplin ihlalinin gerçekleştiği hususunda kanaate vardığımızdan, Disiplin Talimatı’nun 80 (5) maddesi uyarınca, konunun KTFF başkanlığına bildirilmesine ve gerekli soruşturmanın yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem BAHRİ SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı