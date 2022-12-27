Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-23-24 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Erol Aksunlar (Cihangir GSK)

1 Maç Kemal Solkanat (Lefke TSK)

1 Maç Yakup Esmeraslan (Lefke TSK)

3 Maç Yılmaz Şipal (Lefke TSK)

1 Maç Sercan Çoban (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Ali Rıza Kırçay (Çetinkaya TSK)

1 Maç Enes Çetrez (Çetinkaya TSK)

2 Maç Alper Kapan (Gönyeli SK)

2 Maç Atakan Yavuz (Lefkoşa Spor Birliği)

2 Maç Mehmet Yiğit Yıldırım (Girne Halk Evi)

1 Maç Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç İbrahim Efe Salgın (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Gürsel Bağlaş (Lefke TSK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Bayram Anday (Göçmenköy İYSK) Mehmet Özeralp (Mesarya SK) Orhan Kalaycı (Mesarya SK) Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği) Halil Esen (Gönyeli SK) Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy SK) Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar TSK) Emre Nazik (Küçük Kaymaklı TSK) Hasan Kaffaoğlu (Yeniboğaziçi DSK) Metin Melda (Baf Ülkü Yurdu) Seyhan Karadağ (İncirli SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



24.12.2022 tarihinde, Balıkesir Stadı’nda oynanan Dilekkaya ASK - Lefkoşa Spor Birliği,

Asbuzu U16 Ligi 4.Grup müsabakasında çıkan olaylar ile ilgili olarak raporlar incelenmiş olup, aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Şöyle ki;

1) Çift sarı kart nedeni ile oyundan ihraç edilmesine müteakip çıkan olaylara telden atlamak suretiyle karışan ve rakip takım futbolcusunun kafasına yumruk atıp ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf eden Lefkoşa Spor Birliği’nin 116507 lisans numaralı futbolcusu Ali Yusuf Şahan’a DT 41 (1) ve 44 (1) ihlallerinden dolayı; DT 41 (1) (a) ve 44 (1) (a) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

2) Aynı olaylarda rakibinin kafasına yumruk attığı tespit edilen Lefkoşa Spor Birliği 117653 lisans numaralı futbolcusu Maher Halbih’e DT 44 (1) ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

3) Olayları başlattığı ve rakibinin sol kaburgasına sert bir yumruk attığı tespit edilen Lefkoşa Spor Birliği 117646 lisans numaralı futbolcusu Kemal Aytekin Farisoğlu’na DT 44 (1) ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

4) Rakibinin kafasına yumruk attığı tespit edilen Dilekkaya ASK 117715 lisans numaralı futbolcusu Muhammet Karabulut’ DT 44 (1) ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (a) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

5) Rakibinin kafasına yumruk attığı tespit edilen Dilekkaya ASK 116285 lisans numaralı futbolcusu Bekir Mehmet Özel’e DT 44 (1) ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (a) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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27/12/2022 13:47