Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Tuğrul Çiftçioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç

Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

Üner Salih Berkalp (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç

Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

İsmail Kaffaoğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya SK)

2 Maç

Mustafa Karşılı (Mesarya SK)

1 Maç

Burak Gökkaya (Cihangir GSK)

3 Maç

Eray Akten (Maraş GSK)

1 Maç

Mustafa Zorba (Maraş GSK)

2 Maç

Turgut Kaçar (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

İbrahim Çağoğlu (Yalova SK)

2 Maç

Sabahiddin Özbek (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)

2 Maç

Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)

1 Maç

Osman Erbay (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

Yusuf Doğan (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

Selim Avunç (Yalova SK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Hasan Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç

Recep Güler (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Aziz Mahsucu (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Bekir Özalp (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe GBSK)

Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)

Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Lİmasol)

Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)

Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Yusuf Kumaş (Miracle Değirmenlik SK)

Orhan Kalaycı (Mesarya SK)

Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK)

Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)

Hüseyin Yeşil (Cihangir GSK)

Ahmet Gürlü (SFC Dörtyol SK)

Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK)

Barış Kaya (Yenicami AK)

Marios Sadık Kaşıkçı (Baf Ülkü Yurdu)

Süleyman Şengül (Binatlı YSK)

Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)

Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü)

Aydın Gül (Yalova SK)

Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK)

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09/12/2021 15:31