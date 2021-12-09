Disiplin Kurulu Kararları
09/12/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
Tuğrul Çiftçioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
2 Maç
Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK)
1 Maç
Üner Salih Berkalp (Baf Ülkü Yurdu)
3 Maç
Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
İsmail Kaffaoğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)
1 Maç
İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya SK)
2 Maç
Mustafa Karşılı (Mesarya SK)
1 Maç
Burak Gökkaya (Cihangir GSK)
3 Maç
Eray Akten (Maraş GSK)
1 Maç
Mustafa Zorba (Maraş GSK)
2 Maç
Turgut Kaçar (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
İbrahim Çağoğlu (Yalova SK)
2 Maç
Sabahiddin Özbek (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)
2 Maç
Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)
1 Maç
Osman Erbay (Miracle Değirmenlik SK)
2 Maç
Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe GBSK)
2 Maç
Yusuf Doğan (Mormenekşe GBSK)
2 Maç
Selim Avunç (Yalova SK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Hasan Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu)
1 Maç
Recep Güler (Miracle Değirmenlik SK)
2 Maç
Aziz Mahsucu (Miracle Değirmenlik SK)
2 Maç
Bekir Özalp (Mormenekşe GBSK)
2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe GBSK)
Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)
Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Lİmasol)
Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)
Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK)
Yusuf Kumaş (Miracle Değirmenlik SK)
Orhan Kalaycı (Mesarya SK)
Mustafa Menekşeli (Mormenekşe GBSK)
Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)
Hüseyin Yeşil (Cihangir GSK)
Ahmet Gürlü (SFC Dörtyol SK)
Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK)
Barış Kaya (Yenicami AK)
Marios Sadık Kaşıkçı (Baf Ülkü Yurdu)
Süleyman Şengül (Binatlı YSK)
Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)
Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü)
Aydın Gül (Yalova SK)
Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK)