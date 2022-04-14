Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç

Arda Öner (Girne Halk Evi)

1 Maç

Taner Bingöllü (Cihangir GSK)

2 Maç

Aziz Özsakallı (Lefke TSK)

3 Maç

İsa Beşli (Doğan Türk Birliği)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Çağakan (Yeniboğaziçi DSK)

Kemal Solkanat (Lefke TSK)

Turgut Kaçar (Miracle Değirmenlik SK)

Yağış Gençay (Düzkaya KOSK)

Zafer Emre Taşkın (Girne Halk Evi)

Mehmet Dövencik (Maraş GSK)

Mehmet Kuşçu (Düzkaya KOSK)

Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol)

Necdet Numan (Düzkaya KOSK)

Mustafa Yıldırım (Girne Halk Evi)

Burhan Özalemdar (Görneç KSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 09.04.2022 tarihinde, Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Maraş GSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA A2 1.Lig müsabakasının bitiş düdüğü ile Maraş GSK futbolcusu Sinan Taş’ın, Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Kaan Zurnacılar’a yumruk vurduğu; keza bu fiili müteakip Kaan Zurnacılar’ın da karşılık vermek suretiyle rakibine yumruk attığı, ayrıca Maraş GSK futbolcusu Hürol Bayrakcı’nın da koşarak geldiği ve aynı rakip futbolcuya defalarca tekme ve yumruk attığı raporlarda belirtilmiş olup, her üç futbolcunun da, saldırı ve darp fillerinde bulunmalarından ötürü, 20/2021-2022 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu sevk ile ilgili adı geçen şahısların saldırı ve darp fiillerini raporlardan tespit etmiş olup, ayrıca konu ile ilgili Yeniboğaziçi DSK Başkanı Mehmet Fahlioğulları’nın ve Kurulumuza sevk edilen futbolcusu Kaan Zurnacılar’ın da savunmasını da değerlendirmiş bulunmaktayız.

Mezkûr disiplin suçlarının karşılıklı olarak işlenmiş olduğu ilk nazarda değerlendirilmiş olsa bile, özellikle Kurulumuza yapılan sözlü savunmada, Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Kaan Zurnacılar’ın, rakiplerinin saldırı ve darp fiillerine karşılık kendisini müdafaa etmek maksadıyla karşılık verdiği noktasında kanaate varırız.

Bu nedenle, Maraş GSK 114822 lisans numaralı futbolcusu Sinan Taş’a ve 113947 lisans numaralı futbolcusu Hürol Bayrakçı’ya, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (A) uyarınca, 10 (On) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Yeniboğaziçi DSK 112190 lisans numaralı futbolcusu Kaan Zurnacılar’a, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine ancak adı geçen futbolcu hafifletici nedenlerin varlığı dikkate alınarak DT 13 Md. uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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14/04/2022 16:43