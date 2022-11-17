Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12-13-15 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Burak Emir (Çetinkaya TSK)

1 Maç Yasin Açıkel (Yenicami AK)

1 Maç Ömer Akman (Çetinkaya TSK)

1 Maç Soner Türk (Gönyeli SK)

1 Maç Beran Kende Boros (Doğan TürK Birliği)

3 Maç Adil Koray İpek (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç Ayhan Kirşen (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Enes Yeltekin (Binatlı YSK)

1 Maç Furkan Mertler (Miracle Karşıyaka ASK)

2 Maç Ozan Gündoğan (İncirli SK)

1 Maç Halit Helvacı (Girne Halk Evi)

2 Maç Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

2 Maç Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Mehmet Öksüzoğlu (Çetinkaya TSK)

2 Maç Salih Cemal Yeşilleme (İncirli SK)

2 Maç Birol Saiter (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Mustafa Çakır (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Sabri Sünnetçioğlu (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Hasan Celil Evren (Küçük Kaymaklı) Serkan Zeyin (Düzkaya KOSK) Aksel Kaptanoğlu (Merit Alsancak Yeşilova SK) Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova SK) Hasan Sedatgil (Baf Ülkü Yurdu) Civan Hısır (Yalova SK) Okan Göktürk (Mesarya) Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK) Mustafa Yaşar (Lapta TBSK Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK) Hasan Ağaç (Binatlı YSK) Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova SK) Mustafa Seleker (Cihangir GSK) İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK) Baran Şahinsoy (Cihangir GSK) Hüseyin Tur (Pera L. Gençler Birliği SK) Ozan Yetgin (Cihangir GSK) Şahin Erol (Mormenekşe GBSK) Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK) Ersu Yalçın (Lapta TBSK) Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



1) 13/11/2022 tarihinde, 17613 maç numarası ile Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar T.S.K. – Türk Ocağı Limasol AKSA Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna kasti bir şekilde ve topsuz alanda yüzüne yumruk attığı gözlemci raporundan tespit edilmesi nedeni ile Türk Ocağı Limasol futbolcusu, 108922 lisans numaralı Burak Sarıkaya, DS-7/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Tarafımıza yapılan sevke istinaden, Yonpaş Dumlupınar T.S.K. futbolcusu ve darp fiiline maruz kalan Olcay Mahmut Aykut’un yazılı şikâyeti, konu ile ilgili düzenlenen gözlemci raporu ve görüntüler incelenmiştir. Özellikle görüntüler üzerinden yapmış olduğumuz incelemede, TOL futbolcusu Burak Sarıkaya’nın rakibine topsuz alanda yumruk attığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Keza yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeye ilaveten, Burak Sarıkaya sözlü savunma yapmış, yapılan sözlü savunmasında, fiili müdahalede bulunduğunu kabul ettiğini ancak mezkûr disiplin suçunu, tahrik altında işlediğini, maç sırasında Yonpaş Dumlupınar futbolcusunun kendisine, ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiğini beyan etmiştir.

Görüntüler, raporlar incelenip sözlü savunma dinlendikten sonra, Türk Ocağı Limasol futbolcusu Burak Sarıkaya’ya DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 44 (1) (A) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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17/11/2022 16:59