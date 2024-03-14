Disiplin Kurulu Kararları

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14/03/2024

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Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş GSK)
1 Maç

Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK)
3 Maç

Buğra Gürses (Lefke TSK)
2 Maç

Daniel Cudjoe-Mensah Gozar (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç

Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)
2 Maç

Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç

Müslüm Atay (Cihangir GSK)
3 Maç

Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç

Salahi Ormancı (Cihangir GSK)
2 Maç

Salih Muzaffer Karadaş (Mormenekşe GBSK)
2 Maç

Samet Şimşek (Ozanköy SK)
3 Maç

Serdar Efe Yüce (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
3 Maç

Serkan Kamalak (Girne Halk Evi)
3 Maç

Soner Türk (Gönyeli SK)
2 Maç

Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Güven (Lapta TBSK)
1 Maç

Cemal Seyitler (Lefke TSK)
1 Maç

Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol)
2 Maç

Mehmet Piro (Gönyeli SK)
1 Maç

Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

Umut Güden (Mesarya SK)
1 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Berk Atakan

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Ahmet Hatay

Miracle Karşıyaka ASK

Ahmet Oduncuoğlu

Küçük Kaymaklı TSK

Anıljan Jorayev

Dem s Cons. Çanakkale TSK

Barış Kaya

Yenicami AK

Burçin Kerimoğulları

Geçitkale GSK

Çağın Çiftçioğlu

Cihangir GSK

Erhan Çınar

Miracle Değirmenlik SK

Görkem Karşılı

Mesarya SK

Halil İbrahim Uçar

Miracle Değirmenlik SK

Hasan Celil Evren

Mağusa Türk Gücü

Hasan Kanlı

Yenicami AK

Hasan Yanaroğlu

Lapta TBSK

Mehmet Altın

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Mehmet Barak

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Mehmet Emin Öztürk

Ünimar Maraş GSK

Mehmet Fatih Parlak

Alsancak Yeşilova SK

Mehmet Güvenoğlu

Cihangir GSK

Mehmet Kamçılı

M. Hacıali Yılmazköy SK

Mustafa Çağlar

Baf Ülkü Yurdu

Mustafa Süzgen

Miracle Karşıyaka ASK

Nurettin Gecekuşu

Cihangir GSK

Orhan Tanık

Lapta TBSK

Osman Kemal Köseoğlu

Yeniboğaziçi DSK

Sami Ergazi

Dem s Cons. Çanakkale TSK

Selim Saygı

Doğan Türk Birliği

Sena Develioğlu

Miracle Karşıyaka ASK

Sergülen Rüstemoğlu

Yalova SK

Sinan Öğüt

Pera L. Gençler Birliği SK

Şerif Köse

Mesarya SK

Tolga Gözen

Yalova SK

Tuğra Kılıç

Esentepe KKSK

Yusuf Kumaş

Binatlı YSK

 

 

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

1) 10.3.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK AKSA Süper Lig müsabakasının bitişine müteakip oyuncular arasında yaşanan gerginliği önlemek amacı ile her iki takım teknik heyetlerinin olaya müdahale ettiği ve bu esnada hakemi göğsünden ittiği raporlardan tespit edilen, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol’a, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Bilgi ve gereği rica olunur.

14/03/2024 17:48
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TAGS: Disiplin Kurulu Kararları
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