Disiplin Kurulu Kararları
14/03/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|
Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş GSK)
|
Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK)
|
Buğra Gürses (Lefke TSK)
|
Daniel Cudjoe-Mensah Gozar (Küçük Kaymaklı TSK)
|
Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)
|
Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|
Müslüm Atay (Cihangir GSK)
|
Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü)
|
Salahi Ormancı (Cihangir GSK)
|
Salih Muzaffer Karadaş (Mormenekşe GBSK)
|
Samet Şimşek (Ozanköy SK)
|
Serdar Efe Yüce (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
|
Serkan Kamalak (Girne Halk Evi)
|
Soner Türk (Gönyeli SK)
|
Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK)
|
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
|
Ahmet Güven (Lapta TBSK)
|
Cemal Seyitler (Lefke TSK)
|
Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol)
|
Mehmet Piro (Gönyeli SK)
|
Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK)
|
Umut Güden (Mesarya SK)
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Ahmet Berk Atakan
|
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
Ahmet Hatay
|
Miracle Karşıyaka ASK
|
Ahmet Oduncuoğlu
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Anıljan Jorayev
|
Dem s Cons. Çanakkale TSK
|
Barış Kaya
|
Yenicami AK
|
Burçin Kerimoğulları
|
Geçitkale GSK
|
Çağın Çiftçioğlu
|
Cihangir GSK
|
Erhan Çınar
|
Miracle Değirmenlik SK
|
Görkem Karşılı
|
Mesarya SK
|
Halil İbrahim Uçar
|
Miracle Değirmenlik SK
|
Hasan Celil Evren
|
Mağusa Türk Gücü
|
Hasan Kanlı
|
Yenicami AK
|
Hasan Yanaroğlu
|
Lapta TBSK
|
Mehmet Altın
|
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|
Mehmet Barak
|
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
Mehmet Emin Öztürk
|
Ünimar Maraş GSK
|
Mehmet Fatih Parlak
|
Alsancak Yeşilova SK
|
Mehmet Güvenoğlu
|
Cihangir GSK
|
Mehmet Kamçılı
|
M. Hacıali Yılmazköy SK
|
Mustafa Çağlar
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Mustafa Süzgen
|
Miracle Karşıyaka ASK
|
Nurettin Gecekuşu
|
Cihangir GSK
|
Orhan Tanık
|
Lapta TBSK
|
Osman Kemal Köseoğlu
|
Yeniboğaziçi DSK
|
Sami Ergazi
|
Dem s Cons. Çanakkale TSK
|
Selim Saygı
|
Doğan Türk Birliği
|
Sena Develioğlu
|
Miracle Karşıyaka ASK
|
Sergülen Rüstemoğlu
|
Yalova SK
|
Sinan Öğüt
|
Pera L. Gençler Birliği SK
|
Şerif Köse
|
Mesarya SK
|
Tolga Gözen
|
Yalova SK
|
Tuğra Kılıç
|
Esentepe KKSK
|
Yusuf Kumaş
|
Binatlı YSK
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 10.3.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK AKSA Süper Lig müsabakasının bitişine müteakip oyuncular arasında yaşanan gerginliği önlemek amacı ile her iki takım teknik heyetlerinin olaya müdahale ettiği ve bu esnada hakemi göğsünden ittiği raporlardan tespit edilen, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol’a, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.