Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç Buğra Gürses (Lefke TSK)

2 Maç Daniel Cudjoe-Mensah Gozar (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)

2 Maç Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Müslüm Atay (Cihangir GSK)

3 Maç Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Salahi Ormancı (Cihangir GSK)

2 Maç Salih Muzaffer Karadaş (Mormenekşe GBSK)

2 Maç Samet Şimşek (Ozanköy SK)

3 Maç Serdar Efe Yüce (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

3 Maç Serkan Kamalak (Girne Halk Evi)

3 Maç Soner Türk (Gönyeli SK)

2 Maç Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Güven (Lapta TBSK)

1 Maç Cemal Seyitler (Lefke TSK)

1 Maç Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç Mehmet Piro (Gönyeli SK)

1 Maç Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Umut Güden (Mesarya SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ahmet Berk Atakan China Bazaar Gençlik Gücü TSK Ahmet Hatay Miracle Karşıyaka ASK Ahmet Oduncuoğlu Küçük Kaymaklı TSK Anıljan Jorayev Dem s Cons. Çanakkale TSK Barış Kaya Yenicami AK Burçin Kerimoğulları Geçitkale GSK Çağın Çiftçioğlu Cihangir GSK Erhan Çınar Miracle Değirmenlik SK Görkem Karşılı Mesarya SK Halil İbrahim Uçar Miracle Değirmenlik SK Hasan Celil Evren Mağusa Türk Gücü Hasan Kanlı Yenicami AK Hasan Yanaroğlu Lapta TBSK Mehmet Altın Tremeşeli H. Dumlupınar TSK Mehmet Barak China Bazaar Gençlik Gücü TSK Mehmet Emin Öztürk Ünimar Maraş GSK Mehmet Fatih Parlak Alsancak Yeşilova SK Mehmet Güvenoğlu Cihangir GSK Mehmet Kamçılı M. Hacıali Yılmazköy SK Mustafa Çağlar Baf Ülkü Yurdu Mustafa Süzgen Miracle Karşıyaka ASK Nurettin Gecekuşu Cihangir GSK Orhan Tanık Lapta TBSK Osman Kemal Köseoğlu Yeniboğaziçi DSK Sami Ergazi Dem s Cons. Çanakkale TSK Selim Saygı Doğan Türk Birliği Sena Develioğlu Miracle Karşıyaka ASK Sergülen Rüstemoğlu Yalova SK Sinan Öğüt Pera L. Gençler Birliği SK Şerif Köse Mesarya SK Tolga Gözen Yalova SK Tuğra Kılıç Esentepe KKSK Yusuf Kumaş Binatlı YSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 10.3.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK AKSA Süper Lig müsabakasının bitişine müteakip oyuncular arasında yaşanan gerginliği önlemek amacı ile her iki takım teknik heyetlerinin olaya müdahale ettiği ve bu esnada hakemi göğsünden ittiği raporlardan tespit edilen, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol’a, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.