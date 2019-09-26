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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

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26/09/2019

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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 

Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;

KIRMIZI KARTLAR

OZAN MERCAN

ÇETİNKAYA TSK

 

1 Maç

OUİNCY OSEİ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

 

1 Maç

HÜSEYİN YEŞİL

CİHANGİR GSK

 

1 Maç

MEHMET REŞAT KUŞCU

DÜZKAYA KOSK

 

1 Maç

MEHMET ÖZTÜRK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

 

2 Maç

KENAN EYRİ

LEFKE TSK

 

1 Maç

ÖMER ERGÜN

ÇETİNKAYA TSK

 

2 Maç

YILDIRAY CİHANGİR

ÇETİNKAYA TSK

 

1 Maç

TURGUT BERKE KUT

TÜRK OCAĞI LİMASOL

 

1 Maç

OSMAN SEYHAN

KARŞIYAKA ASK

 

1 Maç

DENİZ KİBAR

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

 

2 Maç

RECEP TAYYİP ERDURAN

KARŞIYAKA ASK

 

3 Maç

ÖMER ÇETİN

MARAŞ GSK

 

1 Maç
26/09/2019 14:33

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TAGS: ktff, disiplin kurulu kararları, 29.09.2019, haber kıbrıs
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