KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;

KIRMIZI KARTLAR

OZAN MERCAN ÇETİNKAYA TSK 1 Maç OUİNCY OSEİ TÜRK OCAĞI LİMASOL 1 Maç HÜSEYİN YEŞİL CİHANGİR GSK 1 Maç MEHMET REŞAT KUŞCU DÜZKAYA KOSK 1 Maç MEHMET ÖZTÜRK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 2 Maç KENAN EYRİ LEFKE TSK 1 Maç ÖMER ERGÜN ÇETİNKAYA TSK 2 Maç YILDIRAY CİHANGİR ÇETİNKAYA TSK 1 Maç TURGUT BERKE KUT TÜRK OCAĞI LİMASOL 1 Maç OSMAN SEYHAN KARŞIYAKA ASK 1 Maç DENİZ KİBAR L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 2 Maç RECEP TAYYİP ERDURAN KARŞIYAKA ASK 3 Maç ÖMER ÇETİN MARAŞ GSK 1 Maç

26/09/2019 14:33