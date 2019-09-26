KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
26/09/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;
KIRMIZI KARTLAR
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OZAN MERCAN
ÇETİNKAYA TSK
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1 Maç
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OUİNCY OSEİ
TÜRK OCAĞI LİMASOL
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1 Maç
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HÜSEYİN YEŞİL
CİHANGİR GSK
|
1 Maç
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MEHMET REŞAT KUŞCU
DÜZKAYA KOSK
|
1 Maç
|
MEHMET ÖZTÜRK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
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2 Maç
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KENAN EYRİ
LEFKE TSK
|
1 Maç
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ÖMER ERGÜN
ÇETİNKAYA TSK
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2 Maç
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YILDIRAY CİHANGİR
ÇETİNKAYA TSK
|
1 Maç
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TURGUT BERKE KUT
TÜRK OCAĞI LİMASOL
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1 Maç
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OSMAN SEYHAN
KARŞIYAKA ASK
|
1 Maç
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DENİZ KİBAR
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
2 Maç
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RECEP TAYYİP ERDURAN
KARŞIYAKA ASK
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3 Maç
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ÖMER ÇETİN
MARAŞ GSK
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1 Maç