Disiplin Kurulu Kararları | 23.02.2024

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-19 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Oduncuoğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Buğra Gökalp (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

3 Maç

Furkan Taşkıran (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç

Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

İbrahim Kaba (Gönyeli SK)

3 Maç

İrem Kırmızıoğlu (Taşkınköy SK)

2 Maç

Mehmet Erol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi)

1 Maç

Mustafa Süzgen (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç

Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

Salih Mannaş (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Yunus Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Adem Ertem (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Aksel Kaptanoğlu (Miracle Karşıyaka ASK)

Musa Şanlıer (Göçmenköy İYSK)

Mehmet Dulkadir (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Orhan Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

Orhan Çokbekler (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Mahmut İneci (Yenicami AK)

Selçuk Soyer (Lapta TBSK)

Civan Hısır (Mesarya SK)

Tahir Sovukoluk (Binatlı YSK)

Kaan Erdoğan (Yenicami AK)

Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK)

Muhammet Hasan Çirkin (Geçitkale GSK)

Alpay Yıldırımer (Küçük Kaymaklı TSK)

Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)

Umutcan Halil İneci (Yalova SK)

Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik SK)

Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK)

Samet Şimşek (Ozanköy SK)

Halil İbrahim Nazlı (Esentepe KKSK)

Osita Kingsley Obiekwe (Çetinkaya TSK)

Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği)

Alihan Ak (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Mustafa Korkmaz (Mesarya SK)

Gime Toure (Göçmenköy İYSK)

İlyas Barut (Miracle Değirmenlik SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 19.02.2024 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Göçmenköy İYSK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları, DS-14/2023-2024 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiştir. Mezkûr sevk kararında, her iki takımında KTFF Disiplin Talimatı’nın 52’ nci maddesi uyarınca sevk edildiği görülmektedir.

Konu sevk ile ilgili konuyu tezekkür edip, gözlemci raporu incelenmiştir. Raporda, maçın bitişi ile birlikte bir grup Miracle Karşıyaka ASK ve Göçmenköy İYSK taraftarının sahaya girdiği ve her iki grup arasında küfürleşme ve itişme yaşandığı, bu itişme neticesinde Miracle Karşıyaka ASK Teknik Direktörü Caner Oshan’ın yere düştüğü, daha sonra emniyet güçleri ile her iki takımın yöneticilerinin gayreti ile olayların yatıştırıldığı tespit edilmiş olup, Disiplin Talimatının 52’nci maddesi uyarınca saha olayının gerçekleştirildiğine bulgu yapılmıştır.

Sonuç olarak, Göçmenköy İYSK ve Miracle Karşıyaka ASK’ye, DT 52 (1) (a) ve (b) fıkraları uyarınca, 52 (2) uyarınca 1’er maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 18.02.2024 tarihinde, Göçmenköy Stadı’nda oynanan Yenicami AK – Cihangir GSK, AKSA A2 Süper Lig karşılaşmasında, ikinci ihtar almasını müteakip oyundan ihraç edilen ve ihraç edildikten sonra hakeme yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf eden, keza bu disiplin suçunu maç bittikten sonra da devam ettiren Yenicami AK 117314 lisans numaralı futbolcusu Ali Atıcı’ya, DT 41 (1)’in ve 88 (4)’ün ihlalinden dolayı DT 41 (1) (A) ve 88 (4) uyarınca, 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 18.02.2024 tarihinde Yalova SK – Düzkaya KOSK, AKSA A2 1.Lig müsabakasında, hakeme yönelik ağır hakaret, küfür içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesini müteakip hakeme yönelik küfür ve ağır içerikli sözler sarf etmeye devam ettiği raporlardan tespit edilip, Yönetim Kurulunun DS-14/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilen Düzkaya KOSK 114769 lisans numaralı futbolcusu, Deran Soydan’a, DT 41 (1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Aynı müsabakada, maçın bitimine müteakip hakeme yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen ve Kurulumuza sevk edilen Düzkaya KOSK 116368 lisans numaralı futbolcusu Mustafa Doğu’ya, DT 41(1)’in ihlalden dolayı DT 41 (1) (a) uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 17.02.2024 tarihinde Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda oynanan Lapta TBSK – Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, karşılıklı olarak kavga ettikleri ve birbirlerine karşı tekme ve yumruk vurmak suretiyle disiplin suçu işledikleri raporlardan tespit edilen, Ünimar Maraş GSK 114469 lisans numaralı futbolcusu Mertcan Önder’e, 113943 lisans numaralı Enes Taşkıran’a, Lapta TBSK 115572 lisans numaralı Mehmet Gürler’e, 115571 lisans numaralı Mehmet Mustafa Tanık’a, DT 45 (1)’in ihlalinden dolayı 45 (1) (a) 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı

23/02/2024 13:50