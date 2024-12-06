Disiplin kurulu kararları açıklandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
06/12/2024

ads
Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Eray Öztürk (Küçük Kaymaklı TSK)
2 Maç

Ahmet Sayar (Atoll Kozanköy KSK)
1 Maç

Arda Hasan Atasay (Yalova SK)
1 Maç

Arda Serbülent (Maraş GSK)
3 Maç

Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
3 Maç

Deniz Şeren (Mağusa Türk Gücü)
2 Maç

Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç

Enes Efe Güngör (Karaoğlanoğlu SK)
2 Maç

Ersu Yalçın (Lapta TBSK)
1 Maç

Eyüp Akkuş (Göksu Spor Derneği)
2 Maç

Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç

Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)
2 Maç

Kadir Erol (Çetinkaya TSK)
1 Maç

Mehmet Ali Açıkgöz (Ağırdağ Boğaz TSK)
1 Maç

Mert Özoğul (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç

Muhammet Melih Gencer (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)
2 Maç

Onur Bolcanlı (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç

Onur Çelik (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Osman Şah (Vadili TÇBSK)
2 Maç

Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç

Rıdvan Konaç (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç

Salih Ataşan (Ozanköy SK)
1 Maç

Sunay Emirkan (Cihangir GSK)
1 Maç

Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

Tolgahan Ak (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç

Veli Doğan (Çanakkale TSK)
2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Ali Çakmak (Nurol Cons. Dörtyol SK)
1 Maç

Aziz Mahsucu (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abdoul Razak (Mağusa Türk Gücü)
Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK)
Arkan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK)
Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy KSK)
Boran Çağman (Yenicami AK)
Candy Agbane (Lefke TSK)
Çağdaş Arslan (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü)
Exauce Marius Mbou (Göçmenköy İYSK)
Fevzi Gökova (Yeniboğaziçi DSK)
Furkan Doğan (Karşıyaka SK)
Furkan Tomuk (Mesarya SK)
Hakan Topal (Yalova SK)
Hüseyin Şahali (Binatlı YSK)
İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)
Kemal Yaşınses (Vadili TÇBSK)
Mahmut Bereket Ezer (Atoll Kozanköy KSK)
Remzi Betmezoğlu (Yenicami AK)
Toheeb Emmanuel Lawal (Alsancak Yeşilova SK)
Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.