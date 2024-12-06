Disiplin kurulu kararları açıklandı
06/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Eray Öztürk (Küçük Kaymaklı TSK)
2 Maç
Ahmet Sayar (Atoll Kozanköy KSK)
1 Maç
Arda Hasan Atasay (Yalova SK)
1 Maç
Arda Serbülent (Maraş GSK)
3 Maç
Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
3 Maç
Deniz Şeren (Mağusa Türk Gücü)
2 Maç
Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç
Enes Efe Güngör (Karaoğlanoğlu SK)
2 Maç
Ersu Yalçın (Lapta TBSK)
1 Maç
Eyüp Akkuş (Göksu Spor Derneği)
2 Maç
Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)
2 Maç
Kadir Erol (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Mehmet Ali Açıkgöz (Ağırdağ Boğaz TSK)
1 Maç
Mert Özoğul (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç
Muhammet Melih Gencer (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)
2 Maç
Onur Bolcanlı (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç
Onur Çelik (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Osman Şah (Vadili TÇBSK)
2 Maç
Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç
Rıdvan Konaç (Atoll Kozanköy KSK)
2 Maç
Salih Ataşan (Ozanköy SK)
1 Maç
Sunay Emirkan (Cihangir GSK)
1 Maç
Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç
Tolgahan Ak (Serveroğlu Geçitkale GSK)
1 Maç
Veli Doğan (Çanakkale TSK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Ali Çakmak (Nurol Cons. Dörtyol SK)
1 Maç
Aziz Mahsucu (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abdoul Razak (Mağusa Türk Gücü)
Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK)
Arkan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK)
Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy KSK)
Boran Çağman (Yenicami AK)
Candy Agbane (Lefke TSK)
Çağdaş Arslan (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü)
Exauce Marius Mbou (Göçmenköy İYSK)
Fevzi Gökova (Yeniboğaziçi DSK)
Furkan Doğan (Karşıyaka SK)
Furkan Tomuk (Mesarya SK)
Hakan Topal (Yalova SK)
Hüseyin Şahali (Binatlı YSK)
İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)
Kemal Yaşınses (Vadili TÇBSK)
Mahmut Bereket Ezer (Atoll Kozanköy KSK)
Remzi Betmezoğlu (Yenicami AK)
Toheeb Emmanuel Lawal (Alsancak Yeşilova SK)
Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem Bahri SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı