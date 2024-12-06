Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Eray Öztürk (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç



Ahmet Sayar (Atoll Kozanköy KSK)

1 Maç



Arda Hasan Atasay (Yalova SK)

1 Maç



Arda Serbülent (Maraş GSK)

3 Maç



Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)

1 Maç



Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç



Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç



Deniz Şeren (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç



Dursun Kaçar (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç



Enes Efe Güngör (Karaoğlanoğlu SK)

2 Maç



Ersu Yalçın (Lapta TBSK)

1 Maç



Eyüp Akkuş (Göksu Spor Derneği)

2 Maç



Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç



Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç



Kadir Erol (Çetinkaya TSK)

1 Maç



Mehmet Ali Açıkgöz (Ağırdağ Boğaz TSK)

1 Maç



Mert Özoğul (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç



Muhammet Melih Gencer (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)

2 Maç



Onur Bolcanlı (Atoll Kozanköy KSK)

2 Maç



Onur Çelik (Düzkaya KOSK)

1 Maç



Osman Şah (Vadili TÇBSK)

2 Maç



Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy KSK)

2 Maç



Rıdvan Konaç (Atoll Kozanköy KSK)

2 Maç



Salih Ataşan (Ozanköy SK)

1 Maç



Sunay Emirkan (Cihangir GSK)

1 Maç



Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç



Tolgahan Ak (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç



Veli Doğan (Çanakkale TSK)

2 Maç



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ali Çakmak (Nurol Cons. Dörtyol SK)

1 Maç



Aziz Mahsucu (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdoul Razak (Mağusa Türk Gücü)

Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK)

Arkan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK)

Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy KSK)

Boran Çağman (Yenicami AK)

Candy Agbane (Lefke TSK)

Çağdaş Arslan (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü)

Exauce Marius Mbou (Göçmenköy İYSK)

Fevzi Gökova (Yeniboğaziçi DSK)

Furkan Doğan (Karşıyaka SK)

Furkan Tomuk (Mesarya SK)

Hakan Topal (Yalova SK)

Hüseyin Şahali (Binatlı YSK)

İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)

Kemal Yaşınses (Vadili TÇBSK)

Mahmut Bereket Ezer (Atoll Kozanköy KSK)

Remzi Betmezoğlu (Yenicami AK)

Toheeb Emmanuel Lawal (Alsancak Yeşilova SK)

Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)



KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



Bilgi ve gereği rica olunur.



Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı