Disiplin kurulu kararları açıklandı

DİSİPLİN KURULU KARARLARI | 08.11.2024

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-4 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Abdullah İyidoğan (Vadili TÇBSK)

3 Maç

Arda Yüksel (Yalova SK)

2 Maç

Ayberk Demir (Lapta TBSK)

1 Maç

Batuhan Özoğul (Nurol Cons. Dörtyol SK)

1 Maç

Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç

Deniz Aslıer (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

Ersin Cansız (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Fevzican Şahin (Maraş GSK)

3 Maç

Hüseyin Özbilen (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

İsmail Yaşar (Yenicami AK)

1 Maç

Kayra Zongu (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

3 Maç

Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

Münür Ada Ak (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

3 Maç

Veli Doğan (Çanakkale TSK)

3 Maç

Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hülagü Acemoğlu (Karaoğlanoğlu SK)

1 Maç

İsmail Mıstıkoğlu (Gönyeli SK)

2 Maç

İsmail Soydan (Gönyeli SK)

1 Maç

Mehmet Karşılı (Çanakkale TSK)

1 Maç

Şemsi Oyuncu (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Yılmaz Papatya (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)

Alihan Ak (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK)

Erdem Emir (Göçmenköy İYSK)

İlyas Barut (Türk Ocağı Limasol SK)

Kadir Erol (Çetinkaya TSK)

Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK)

Mustafa Gün (DND L. Gençler Birliği SK)

Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 03.11.2024 tarihinde Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Vadili TÇBSK – Nurol Cons. Dörtyol SK Asbuzu U16 Ligi 3. Grup müsabakasında, rakibine topsuz alanda tokat atması nedeniyle ihraç edildiği raporlardan tespit edilen Nurol Cons. Dörtyol SK 118640 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Öztürk’e Disiplin Talimatı 44(1)(a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

2) 04.11.2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Alsancak Yeşilova SK AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 7.hafta müsabakasında Miracle Değirmenlik SK’nın 107924 lisans numaralı futbolcusu Rahmi Çelik’in yedek kulübesinde bulunduğu esnada hakeme yönelik sürekli itiraz ve teknik alanı ihlal etmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesini müteakip saha içerisine koşarak hakemin üzerine geldiği ve alın kısmı ile hakeme fiili müdahalede bulunduğu raporlardan tespit edilmiştir.

Adı geçen futbolcu müdafaa maksatları bakımından kurul huzurunda Miracle Değirmenlik SK yetkilisi Av. Cemre Alicik ile bulunmuş olup, kuruldan ve hakemden özür dilemiş, pişman olduğunu beyan etmiştir. Yine adı geçen futbolcu, mezkûr fiili, rakip takım futbolcusunun şahsına yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, bir anlık düşüncesizlik ile ve sinir anında gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup, esas gayesinin rakip takım futbolcusuna da hakem tarafından ihtar gösterilmesi olduğunu ve bu amaçla hakemle yakın temas kurarak itirazda bulunduğunu ancak yakın temasında bilerek ve isteyerek zarar verme kastı ile yapılmadığını savunmuştur.

Konu ile ilgili olarak raporları ve yapılan savunmayı değerlendirdikten sonra, adaletin tecellisine yardım etmesi ve pişmanlık duyması, özür dilemesi hafifletici neden olarak değerlendirilmiştir.

Bu nedenle Miracle Değirmenlik SK’nın 107924 lisans numaralı futbolcusu Rahmi Çelik’e, DT 35(1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 35 (1) (d) ve 44 (1) (a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3) KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-5/2024-2025 sayılı sevk kararı ile kurulumuza sevk edilen Northernland Dipkarpaz SK’nin 5037 lisans numaralı yöneticisi Emre Çebi ile ilgili aşağıdaki şekilde karar verilir. Şöyle ki;

03.11.2024 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan, Maraş GSK - Northernland Dipkarpaz SK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusunu ciddi şekilde darp ettiği raporlardan tespit edilen Northernland Dipkarpaz SK yöneticisi Emre Çebi’ye, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı, 44 (3) uyarınca 545 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı verilmesine, keza bağlı bulunduğu Northernland Dipkarpaz SK’ye, DT 44 (1) (b) uyarınca 10.000 TL (On bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı