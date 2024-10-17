Disiplin Kurulu Kararları açıklandı
17/10/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Arda Gürses (Lefke TSK)
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Elvis Nyarko (Gönyeli SK)
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Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy SK)
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Furkan Döşoğlu (L. Gençler Birliği SK)
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Hüseyin Kerem Sakar (Hamitköy ŞHSK)
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Mahfou Kande (Karşıyaka SK)
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Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)
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Mehmet Güvenoğlu (Cihangir GSK)
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Murat Ölçer (Çetinkaya TSK)
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Nfanly Sylla (Yenicami AK)
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Osman Özçaka (Çetinkaya TSK)
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Ramadan Demir (Mormenekşe GBSK)
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Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy SK)
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Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik SK)
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Tahsin Yılmaz (Lefke TSK)
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Tuğberk Karataş (Düzkaya KOSK)
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Veli Doğan (Çanakkale TSK)
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Yaşar Solel (Lapta TBSK)
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Yusuf Altıner (Mesarya SK)
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Yusuf Beyazi (Cihangir GSK)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
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Abbas Osum (L. Gençler Birliği SK)
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Doğuş Civisilli (L. Gençler Birliği SK)
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Ferit Mutafa (Mesarya SK)
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Hakan Yiğit (Çetinkaya SK)
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Hüseyin Katmer (Atoll Kozanköy SK)
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Nejdet Alder (Atoll Kozanköy SK)
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Üney Bensel (Gönyeli SK)
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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FUTBOLCU ADI SOYADI
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KULÜBÜ
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Ali Savaşan
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Doğan Türk Birliği
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Emirhan Bayal
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Gönyeli SK
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Emre Bayırlı
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Düzkaya KOSK
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Vakkas Kaynarca
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Alsancak Yeşilova SK
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında Disiplin Talimatının 41. Maddesini ihlal eden China Bazaar Gençlik Gücü TSK yönetici Suat Erosal’ın gözlemci raporlarına göre hakeme yönelik yoğun itiraz ve küfürlerde bulunduğu, keza hakemin üzerine yürüdüğü tespit edilmiştir. Konu mesele ile ilgili China Bazaar Gençlik Gücü TSK Başkanı Osman Karamanlı kurul huzurunda sözlü savunma yapmış olup, yöneticisi adına özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Suat Erosal’ın Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.17/10/2024 09:35