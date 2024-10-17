Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Arda Gürses (Lefke TSK)

3 Maç Elvis Nyarko (Gönyeli SK)

1 Maç Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Furkan Döşoğlu (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Hüseyin Kerem Sakar (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Mahfou Kande (Karşıyaka SK)

3 Maç Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Mehmet Güvenoğlu (Cihangir GSK)

2 Maç Murat Ölçer (Çetinkaya TSK)

1 Maç Nfanly Sylla (Yenicami AK)

1 Maç Osman Özçaka (Çetinkaya TSK)

2 Maç Ramadan Demir (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy SK)

3 Maç Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Tahsin Yılmaz (Lefke TSK)

1 Maç Tuğberk Karataş (Düzkaya KOSK)

1 Maç Veli Doğan (Çanakkale TSK)

2 Maç Yaşar Solel (Lapta TBSK)

1 Maç Yusuf Altıner (Mesarya SK)

3 Maç Yusuf Beyazi (Cihangir GSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Abbas Osum (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Doğuş Civisilli (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Ferit Mutafa (Mesarya SK)

1 Maç Hakan Yiğit (Çetinkaya SK)

1 Maç Hüseyin Katmer (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç Nejdet Alder (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç Üney Bensel (Gönyeli SK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU ADI SOYADI KULÜBÜ Ali Savaşan Doğan Türk Birliği Emirhan Bayal Gönyeli SK Emre Bayırlı Düzkaya KOSK Vakkas Kaynarca Alsancak Yeşilova SK

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında Disiplin Talimatının 41. Maddesini ihlal eden China Bazaar Gençlik Gücü TSK yönetici Suat Erosal’ın gözlemci raporlarına göre hakeme yönelik yoğun itiraz ve küfürlerde bulunduğu, keza hakemin üzerine yürüdüğü tespit edilmiştir. Konu mesele ile ilgili China Bazaar Gençlik Gücü TSK Başkanı Osman Karamanlı kurul huzurunda sözlü savunma yapmış olup, yöneticisi adına özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Suat Erosal’ın Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.