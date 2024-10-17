Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

ads ads ads ads
17/10/2024

ads
Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Arda Gürses (Lefke TSK)
3 Maç

Elvis Nyarko (Gönyeli SK)
1 Maç

Ersal Hafız (M. Hacıali Yılmazköy SK)
1 Maç

Furkan Döşoğlu (L. Gençler Birliği SK)
1 Maç

Hüseyin Kerem Sakar (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç

Mahfou Kande (Karşıyaka SK)
3 Maç

Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç

Mehmet Güvenoğlu (Cihangir GSK)
2 Maç

Murat Ölçer (Çetinkaya TSK)
1 Maç

Nfanly Sylla (Yenicami AK)
1 Maç

Osman Özçaka (Çetinkaya TSK)
2 Maç

Ramadan Demir (Mormenekşe GBSK)
1 Maç

Ramazan Saçar (Atoll Kozanköy SK)
3 Maç

Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

Tahsin Yılmaz (Lefke TSK)
1 Maç

Tuğberk Karataş (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Veli Doğan (Çanakkale TSK)
2 Maç

Yaşar Solel (Lapta TBSK)
1 Maç

Yusuf Altıner (Mesarya SK)
3 Maç

Yusuf Beyazi (Cihangir GSK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Abbas Osum (L. Gençler Birliği SK)
1 Maç

Doğuş Civisilli (L. Gençler Birliği SK)
1 Maç

Ferit Mutafa (Mesarya SK)
1 Maç

Hakan Yiğit (Çetinkaya SK)
1 Maç

Hüseyin Katmer (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç

Nejdet Alder (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç

Üney Bensel (Gönyeli SK)
3 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU ADI SOYADI

KULÜBÜ

Ali Savaşan

Doğan Türk Birliği

Emirhan Bayal

Gönyeli SK

Emre Bayırlı

Düzkaya KOSK

Vakkas Kaynarca

Alsancak Yeşilova SK

 

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında Disiplin Talimatının 41. Maddesini ihlal eden China Bazaar Gençlik Gücü TSK yönetici Suat Erosal’ın gözlemci raporlarına göre hakeme yönelik yoğun itiraz ve küfürlerde bulunduğu, keza hakemin üzerine yürüdüğü tespit edilmiştir. Konu mesele ile ilgili China Bazaar Gençlik Gücü TSK Başkanı Osman Karamanlı kurul huzurunda sözlü savunma yapmış olup, yöneticisi adına özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Suat Erosal’ın Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

17/10/2024 09:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.