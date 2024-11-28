Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-25 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Hasip Hacet (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç Mehmet Söker (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç Seymen Tufan Keleş (DND L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Topuz (Cihangir GSK)

1 Maç Çağakan Kılıç (Çetinkaya TSK)

1 Maç Mehmet Kabasakal (DND L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Mustafa Vargın (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Abdullah Çomunoğlu (Atoll Kozanköy SK) Ali İnce (Düzkaya KOSK) Anıl Merthan Kurt (Hamitköy ŞHSK) Arda Maydon (Mormenekşe GBSK) Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK) Erman Alsakal (Binatlı YSK) Hakan Çülha (Cihangir GSK) Hasan Tulum (Hamitköy ŞHSK) Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK) Hüseyin Aynalı (Mormenekşe GBSK) Lawrence Ogbe (Karşıyaka SK) Macdonald Ngwa Niba (Doğan Türk Birliği) Mehmet Efe Ertürk (DND L. Gençler Birliği SK) Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy SK) Olgun Dodak (Atoll Kozanköy SK) Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK) Özner Zaifoğlu (M. Hacıali Yılmazköy SK) Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi DSK) Serdar Efe Yüce (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK) Serkan Zeyin (Düzkaya KOSK)