Disiplin Kurulu Kararları açıklandı
27/09/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-25 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova SK)
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Dever Akeem Orgill (Doğan Türk Birliği)
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Mert Ateş (Mesarya SK)
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Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK)
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Orhan Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)
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Atakan Demir (Mormenekşe GBSK)
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Umut Ali Başar (Girne Halk Evi)
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Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
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Muhammed Ensar Bek (Alsancak Yeşilova SK)
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Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği)
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Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 24.09.2023 tarihinde AKSA A2 1.Lig’de Gönyeli Stadı’nda Gönyeli SK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan müsabakada, oyunun durduğu esnada birbirilerine tekme ve tokat atmak suretiyle kavga ettikleri raporlardan tespit edilen Hamitköy ŞHSK’nın 114976 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Osman Yürün ve Gönyeli SK’nın 116736 lisans numaralı futbolcusu Uğur İsmetoğulları’na DT 45 (1) ihlalinden dolayı 45 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem BAHRİ SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı