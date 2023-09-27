Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-25 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova SK)

2 Maç Dever Akeem Orgill (Doğan Türk Birliği)

2 Maç Mert Ateş (Mesarya SK)

1 Maç Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK)

1 Maç Orhan Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

3 Maç Atakan Demir (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Umut Ali Başar (Girne Halk Evi)

1 Maç Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Muhammed Ensar Bek (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 24.09.2023 tarihinde AKSA A2 1.Lig’de Gönyeli Stadı’nda Gönyeli SK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan müsabakada, oyunun durduğu esnada birbirilerine tekme ve tokat atmak suretiyle kavga ettikleri raporlardan tespit edilen Hamitköy ŞHSK’nın 114976 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Osman Yürün ve Gönyeli SK’nın 116736 lisans numaralı futbolcusu Uğur İsmetoğulları’na DT 45 (1) ihlalinden dolayı 45 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı