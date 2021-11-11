Disiplin kurulu kararları açıklandı
11/11/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10.11.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK)
1 Maç
Adil Yalçın Uçar (Mağusa Türk Gücü)
2 Maç
Yusuf Karaaziz (Türk Ocağı Limasol)
3 Maç
Mustafa Tekpınar (Girne Halk Evi)
1 Maç
Mustafa Özerenler (Gönyeli SK)
1 Maç
Ekrem Mendeli (Çanakkale TSK)
2 Maç
Rıdvan Doymaz (Dörtyol SK)
3 Maç
Eren Kandemir (Maraş GSK)
1 Maç
Muhammed Uğur Bitik (Yalova SK)
1 Maç
Aydın Gül (Yalova SK)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Hüseyin Özkuyucu (Çanakkale TSK)
1 Maç
Memiş Nay (Mağusa Türk Gücü)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)
Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği)
Hacı Durdu Özer (Görneç KSK)
Necati İnce (Görneç KSK)
Yusuf Kondorz (Çetinkaya TSK)
Gökdeniz Soytürk (Esentepe KKSK)