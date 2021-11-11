Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10.11.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK)

1 Maç

Adil Yalçın Uçar (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç

Yusuf Karaaziz (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç

Mustafa Tekpınar (Girne Halk Evi)

1 Maç

Mustafa Özerenler (Gönyeli SK)

1 Maç

Ekrem Mendeli (Çanakkale TSK)

2 Maç

Rıdvan Doymaz (Dörtyol SK)

3 Maç

Eren Kandemir (Maraş GSK)

1 Maç

Muhammed Uğur Bitik (Yalova SK)

1 Maç

Aydın Gül (Yalova SK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Özkuyucu (Çanakkale TSK)

1 Maç

Memiş Nay (Mağusa Türk Gücü)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)

Aydın Aygın (Doğan Türk Birliği)

Hacı Durdu Özer (Görneç KSK)

Necati İnce (Görneç KSK)

Yusuf Kondorz (Çetinkaya TSK)

Gökdeniz Soytürk (Esentepe KKSK)

Bu habere tepkiniz:



11/11/2021 09:54