Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20 – 23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Abdoul Razak (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

Ahmet Akın Babutsalı (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

Ahmet Ali Koçak (Doğukent SK)

1 Maç

Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)

2 Maç

Enes Malik Hızlı (Düzkaya KOSK)

3 Maç

Ersoy Öncen (Lefke TSK)

2 Maç

Ertan Habeşoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Hasan Osmanlızadeler (Mesarya SK)

1 Maç

Haydar Deniz Ortakcı (Çanakkale TSK)

3 Maç

İbrahim Çıdamlı (Gönyeli SK)

2 Maç

Mehmet Kalbur (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç

Mert Aslantürk (Lapta TBSK)

2 Maç

Oğuz Göktaş (Maraş GSK)

1 Maç

Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)

2 Maç

Sorin Zeybek (Lefke TSK)

1 Maç

Yalın Coşar (Düzkaya KOSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ebuzer Ulaş (Doğukent SK)

2 Maç

Emrah Doğan (Cihangir GSK)

3 Maç

Fatih Selden (Binatlı YSK)

1 Maç

Hakkı Özer (Mesarya SK)

1 Maç

Hülagü Acemoğlu (Karaoğlanoğlu SK)

1 Maç

İbrahim Mısırlıoğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç

Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol SK)

2 Maç

Mehmet Emin Zaim (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

2 Maç

Niyazi Göksun (Lapta TBSK)

1 Maç

Niyazi Öksüz (Lefke TSK)

3 Maç

Orkun Saner (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç

Özalp Sarıcaoğlu (Cihangir GSK)

3 Maç

Umut Güden (Mesarya SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Adal Aksoy (Karşıyaka SK)

Ahmet Arıtaş (Çanakkale TSK)

Ahmet Hellaç (Maraş GSK)

Akın Ceritli (Yalova SK)

Ali Atıcı (Yenicami AK)

Aral Çeliktaş (Göçmenköy İYSK)

Arda Yatman (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Ayhan Kirşen (Lapta TBSK)

Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)

Cengiz Dilik (Yalova SK)

Chrislin Excelent Diamoneka (Atoll Kozanköy SK)

Danie Junior Adjessa (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Ege Barış Arslan (Maraş GSK)

Erdem Zekioğulları (Binatlı YSK)

Eren Can Caner (Karşıyaka SK)

Erkan Gezici (Yalova SK)

Halit Efe Keleş (DND L. Gençler Birliği SK)

Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK)

İbrahim Halil Uçar (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Mehmet Kuşçu (Düzkaya KOSK)

Mert Gümüşsoy (Göçmenköy İYSK)

Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği)

Mustafa Kemal Koçero (Mormenekşe GBSK)

Okan Göktürk (Mesarya SK)

Quesi Jonathan Weston (Alsancak Yeşilova SK)

Serkan Almas (Mormenekşe GBSK)

Sinan Dere (Hamitköy ŞHSK)

Şahin Erol (Mormenekşe GBSK)

Ünal Kaya (Miracle Değirmenlik SK)

Volkan Mert Nalbant (Lapta TBSK)

Volkan Sönmez (Northernland Dipkarpaz SK)

Yao Assamoi Kouassi (Lefke TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-9/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen husus KTFF Disiplin Kurulu tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir:

21369 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami AK ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 14.hafta müsabakası ile ilgili olarak Yenicami AK’ın 112973 lisans numaralı futbolcusu Koray Hasan Özteknik KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yenicami AK’ın 112973 lisans numaralı futbolcusu Koray Hasan Özteknik’in Yenicami AK ile Doğan Türk Birliği ile oynanan müsabakada yedek kulübesinde bulunduğu esnada müsabaka hakemine karşı küfürlü konuşarak sözlü hakarette bulunduğu ve Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, 112973 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Koray Hasan Özteknik’e Disiplin Talimatı’nın 41. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca 3 (üç) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı