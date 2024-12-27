Disiplin Kurulu Kararları açıklandı
27/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20 – 23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Abdoul Razak (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç
Ahmet Akın Babutsalı (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
Ahmet Ali Koçak (Doğukent SK)
1 Maç
Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
2 Maç
Enes Malik Hızlı (Düzkaya KOSK)
3 Maç
Ersoy Öncen (Lefke TSK)
2 Maç
Ertan Habeşoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç
Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK)
2 Maç
Hasan Osmanlızadeler (Mesarya SK)
1 Maç
Haydar Deniz Ortakcı (Çanakkale TSK)
3 Maç
İbrahim Çıdamlı (Gönyeli SK)
2 Maç
Mehmet Kalbur (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç
Mert Aslantürk (Lapta TBSK)
2 Maç
Oğuz Göktaş (Maraş GSK)
1 Maç
Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)
2 Maç
Sorin Zeybek (Lefke TSK)
1 Maç
Yalın Coşar (Düzkaya KOSK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Ebuzer Ulaş (Doğukent SK)
2 Maç
Emrah Doğan (Cihangir GSK)
3 Maç
Fatih Selden (Binatlı YSK)
1 Maç
Hakkı Özer (Mesarya SK)
1 Maç
Hülagü Acemoğlu (Karaoğlanoğlu SK)
1 Maç
İbrahim Mısırlıoğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
2 Maç
Kamil Özayman (Türk Ocağı Limasol SK)
2 Maç
Mehmet Emin Zaim (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
2 Maç
Niyazi Göksun (Lapta TBSK)
1 Maç
Niyazi Öksüz (Lefke TSK)
3 Maç
Orkun Saner (Hamitköy ŞHSK)
2 Maç
Özalp Sarıcaoğlu (Cihangir GSK)
3 Maç
Umut Güden (Mesarya SK)
2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Adal Aksoy (Karşıyaka SK)
Ahmet Arıtaş (Çanakkale TSK)
Ahmet Hellaç (Maraş GSK)
Akın Ceritli (Yalova SK)
Ali Atıcı (Yenicami AK)
Aral Çeliktaş (Göçmenköy İYSK)
Arda Yatman (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
Ayhan Kirşen (Lapta TBSK)
Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)
Cengiz Dilik (Yalova SK)
Chrislin Excelent Diamoneka (Atoll Kozanköy SK)
Danie Junior Adjessa (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
Ege Barış Arslan (Maraş GSK)
Erdem Zekioğulları (Binatlı YSK)
Eren Can Caner (Karşıyaka SK)
Erkan Gezici (Yalova SK)
Halit Efe Keleş (DND L. Gençler Birliği SK)
Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK)
İbrahim Halil Uçar (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Mehmet Kuşçu (Düzkaya KOSK)
Mert Gümüşsoy (Göçmenköy İYSK)
Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği)
Mustafa Kemal Koçero (Mormenekşe GBSK)
Okan Göktürk (Mesarya SK)
Quesi Jonathan Weston (Alsancak Yeşilova SK)
Serkan Almas (Mormenekşe GBSK)
Sinan Dere (Hamitköy ŞHSK)
Şahin Erol (Mormenekşe GBSK)
Ünal Kaya (Miracle Değirmenlik SK)
Volkan Mert Nalbant (Lapta TBSK)
Volkan Sönmez (Northernland Dipkarpaz SK)
Yao Assamoi Kouassi (Lefke TSK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-9/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen husus KTFF Disiplin Kurulu tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir:
21369 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami AK ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 14.hafta müsabakası ile ilgili olarak Yenicami AK’ın 112973 lisans numaralı futbolcusu Koray Hasan Özteknik KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.
Yenicami AK’ın 112973 lisans numaralı futbolcusu Koray Hasan Özteknik’in Yenicami AK ile Doğan Türk Birliği ile oynanan müsabakada yedek kulübesinde bulunduğu esnada müsabaka hakemine karşı küfürlü konuşarak sözlü hakarette bulunduğu ve Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, 112973 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Koray Hasan Özteknik’e Disiplin Talimatı’nın 41. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca 3 (üç) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem Bahri SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı