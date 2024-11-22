Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-18 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Paşa Özipek (Mesarya SK)

2 Maç

Ahmet Saçlı (Tatlısu HOBSK)

1 Maç

Ali Baran Türkmen (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

Arda Raif Yaşar (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

Berk Kaşif (Lefke TSK)

3 Maç

Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç

Emre Çoban (Doğukent SK)

2 Maç

İbrahim Halil Gülen (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Mehmet Karadaş (Maraş GSK)

1 Maç

Mustafa Yarel (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)

1 Maç

Rifat Hacıarifoğlu (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Selim Sarper Cangül (Göçmenköy İYSK)

2 Maç

Semihcan Özoğul (Nurol Cons. Dörtyol SK)

2 Maç

Şener Akan (Yeniboğaziçi DSK)

3 Maç

Şerif Köse (Mesarya SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Anıl Girit (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Mesut Yıldız (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç

Mustafa Hoca (Göçmenköy İYSK)

3 Maç

Yusuf Serçin (Binatlı YSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulrahim Edis (Cihangir GSK)

Eyyüp Öztep (Karşıyaka SK)

Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK)

Hakan Şahan (Türk Ocağı Limasol SK)

Haktan Çebi (Northernland Dipkarpaz SK)

Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol SK)

Muhammet Emin Işık (Karşıyaka SK)

Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)

Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK)

Müslüm Atay (Cihangir GSK)

Osman Mavideniz (Düzkaya KOSK)

Salih Babaç (Miracle Değirmenlik SK)

Uğur Naci Gök (Cihangir GSK)

Yakup Şen (Miracle Değirmenlik SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı