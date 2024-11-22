Disiplin Kurulu Kararları açıklandı
22/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15-18 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Paşa Özipek (Mesarya SK)
2 Maç
Ahmet Saçlı (Tatlısu HOBSK)
1 Maç
Ali Baran Türkmen (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç
Arda Raif Yaşar (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
Berk Kaşif (Lefke TSK)
3 Maç
Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)
3 Maç
Emre Çoban (Doğukent SK)
2 Maç
İbrahim Halil Gülen (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Mehmet Karadaş (Maraş GSK)
1 Maç
Mustafa Yarel (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)
1 Maç
Rifat Hacıarifoğlu (Doğan Türk Birliği)
1 Maç
Selim Sarper Cangül (Göçmenköy İYSK)
2 Maç
Semihcan Özoğul (Nurol Cons. Dörtyol SK)
2 Maç
Şener Akan (Yeniboğaziçi DSK)
3 Maç
Şerif Köse (Mesarya SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Anıl Girit (Çetinkaya TSK)
1 Maç
Mesut Yıldız (Northernland Dipkarpaz SK)
1 Maç
Mustafa Hoca (Göçmenköy İYSK)
3 Maç
Yusuf Serçin (Binatlı YSK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abdulrahim Edis (Cihangir GSK)
Eyyüp Öztep (Karşıyaka SK)
Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik SK)
Hakan Şahan (Türk Ocağı Limasol SK)
Haktan Çebi (Northernland Dipkarpaz SK)
Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol SK)
Muhammet Emin Işık (Karşıyaka SK)
Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)
Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK)
Müslüm Atay (Cihangir GSK)
Osman Mavideniz (Düzkaya KOSK)
Salih Babaç (Miracle Değirmenlik SK)
Uğur Naci Gök (Cihangir GSK)
Yakup Şen (Miracle Değirmenlik SK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem Bahri SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı22/11/2024 10:03