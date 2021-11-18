Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17.11.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)

1 Maç Isaac Owusu (Gönyeli SK)

2 Maç Arda Ünalan (Binatlı YSK)

1 Maç Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Onur Özbingül (Esentepe KKSK)

1 Maç Özcan Altunterim (Yalova SK)

1 Maç Burak Alsan (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Burak Okur (Mormenekşe GBSK)

2 Maç Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Ömer Faruk Çamlıca (Miracle Değirmenlik SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ulus Nasıroğlu (Yenicami AK)

1 Maç Ahmet Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Yasin Açıkel (Yenicami AK) Emir Dolu (L. Gençler Birliği SK) Levent Akçagil (Görneç KSK) Berkem Korbay (Binatlı YSK) Hascan Kırmaz (Yenicami AK) Mustafa Zorba (Maraş GSK) Mustafa Özbek (Görneç KSK) Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK) Burak Gökkaya (Cihangir GSK) Süleyman Kuşi (Mesarya SK) Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK) Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)

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18/11/2021 10:39