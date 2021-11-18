Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

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18/11/2021

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Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17.11.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)
1 Maç

Isaac Owusu (Gönyeli SK)
2 Maç

Arda Ünalan (Binatlı YSK)
1 Maç

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç

Onur Özbingül (Esentepe KKSK)
1 Maç

Özcan Altunterim (Yalova SK)
1 Maç

Burak Alsan (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

Burak Okur (Mormenekşe GBSK)
2 Maç

Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe GBSK)
1 Maç

Ömer Faruk Çamlıca (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Ulus Nasıroğlu (Yenicami AK)
1 Maç

Ahmet Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Yasin Açıkel (Yenicami AK)

Emir Dolu (L. Gençler Birliği SK)

Levent Akçagil (Görneç KSK)

Berkem Korbay (Binatlı YSK)

Hascan Kırmaz (Yenicami AK)

Mustafa Zorba (Maraş GSK)

Mustafa Özbek (Görneç KSK)

Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Burak Gökkaya (Cihangir GSK)

Süleyman Kuşi (Mesarya SK)

Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)
18/11/2021 10:39
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TAGS: Disiplin Kurulu Kararları
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