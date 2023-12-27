Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Paşaköy Hasan Onaltı Stadı’nda 23.12.2023 tarihinde oynanan Mesarya SK – Doğan Türk Birliği maçı sonrasında KTFF Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlara göre, Doğan Türk Birliği hükmen mağlup ilan edildi.

KTFF Disiplin Kurulu 22-24 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Halit Şanverdi (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Mehmet Sert (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Emirhan Genç (Ozanköy SK)

3 Maç Oğuzkaan Kaba (Northernland Dipkarpaz TSK)

3 Maç Yusufcan Kadir Ersancak (Türkmenköy ASK)

1 Maç Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Berk Kaya (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Salahi Aldağ (Mesarya SK)

1 Maç Kaya Mülazim Kaya (Küçük Kaymaklı TSK)

3 Maç Erkan Yolaç (Lefke TSK)

1 Maç Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Mehmet Can İşlek (Hamitköy ŞHSK)

3 Maç Yasin Zabun (Geçitkale GSK)

2 Maç Hasan Koççat (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Cemal Seyitler (Lefke TSK)

3 Maç Teysir Sami Tarazi (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

3 Maç Halil İbrahim Akhan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi DSK) Cevdet Gürsel Alıcı (Gönyeli SK) Erkan Gezici (Yalova SK) Erdoğ Barkınay (Mormenekşe GBSK) Sertaç Özbil (Binatlı YSK) Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova SK) Göksel Soyer (Lapta TBSK) Mevlüt Önal (Yeniboğaziçi DSK) Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK) Ali Kahraman (Cihangir GSK) Mesut Ömer Uçar (Yonpaş Dumlupınar TSK) Baran Şahinsoy (Cihangir GSK) Ozan Yetgin (Cihangir GSK) Mert Öztavşanlılar (Mormenekşe GBSK) Soner Türk (Gönyeli SK) Ahmet Eser Aksoy (Gönyeli SK) Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK) Berk Kaşif (Lefke TSK) Sami Yusuf Dolu (Mormenekşe GBSK) Ramazan Saruhan (Yalova SK) Cengiz Dilik (Yalova SK) Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK) Ramal Ismayıllı (Miracle Karşıyaka ASK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 19463 maç numarası ile 23.12.2023 tarihinde, Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig karşılaşmasının bitimi ile birlikte Doğan Türk Birliği’nin KTFF Süper Lig Statüsü’ne ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, DS-10/2023-2024 sayılı karar ile Doğan Türk Birliği Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu sevke istinaden, hakem ek raporu, gözlemci ek raporu, 23.12.2023 tarihli KTFF AKSA Süper Lig müsabaka isim listesi ve dijital ortamda maç öncesi sisteme kaydedilen isim listesi tarafımızdan incelenmiştir.

Kurulumuza sevk edilen meselede, atıfta bulunulan maddeler, KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) maddesi ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesidir.

KTFF Disiplin Talimatı’nın, Disiplin Yargılanması başlıklı 80 (1) maddesi “Disiplin yargılanması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli Kurula sunulması ile başlar” şeklinde olup, ilk nazarda bu maddeye ve Yönetim Kurulu’nun DS-10/2023-2024 sayılı kararına bağlı olarak karar vermeyi uygun bulduk.

KTFF Süper Lig Statüsü 6 (1) maddesinde, sahaya girebilecek kişilerin müsabaka isim listesinde yazılı kişiler olduğunu düzenlemektedir. KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24’üncü maddesi ise; Hükmen Yenik Sayılmalar’ı düzenlenmiş olup, (g) fıkrası; KTFF’nin müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi halinde hükmen yenik sayılacağı belirtilmektedir.

Evraklar üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, 23.12.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig karşılaşmasında, Doğan Türk Birliği tarafından düzenlenip verilmiş olan müsabaka isim listesinde, 24 numaralı Ufuk Andiç’in yer aldığı, ancak müsabaka içerisinde olmasına rağmen isim listesinde adı bulunmayan 17 numaralı Arda Eren Metin’in olduğuna bulgu yaparız.

Müsabaka isim listesinde adı bulunmamasına rağmen, müsabakada görev alan 113052 lisans numaralı Arda Eren Metin’in olduğunu tespit ettikten sonra, Doğan Türk Birliği’ne KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (g) maddesine aykırı davranmasından ötürü, Müsabaka Talimatı’nın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yetkiye dayanarak 25 (4) uyarınca ilgili maç için hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın Mesarya SK: 3 (üç) – Doğan Türk Birliği: 0 (sıfır) şeklinde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı