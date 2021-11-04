Disiplin kurulu kararları açıklandı
04/11/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|
Hermann Kouao (Lefke TSK)
|
Daniel Cyrus Kalu (Hamitköy ŞHSK)
|
Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar TSK)
|
Zihni Hafız (Küçük Kaymaklı TSK)
|
Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK)
|
Arda Öner (Yenicami AK)
|
Yiğit Can Ayaz (Çetinkaya TSK)
|
Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK)
|
Abdullah Atma (İncirli SK)
|
Ahmet Arıtaş (İncirli SK)
|
Derviş Özeralp (Yeniboğaziçi DSK)
|
Ali Rıza Kırçay (Çetinkaya TSK)
|
İbrahim Doğan (Görneç KSK)
|
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|
Ahmet Öztemer (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Sezer Sezer (İncirli SK)
|
Abbas Osum (Çetinkaya TSK)
|
Şevket Us (Lefke)
|
Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)