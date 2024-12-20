Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13 – 16 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Öztürk (Nurol Cons. Dörtyol SK)

2 Maç

Alperen Okur (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Arda Dündar (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Arda Güner (Karşıyaka SK)

1 Maç

Arda Yıldız (Çetinkaya TSK)

2 Maç

Bahadır Göçben (Karşıyaka SK)

2 Maç

Berat Yusuf Doğan (Vadili TÇBSK)

3 Maç

Berk Cambaz (Northernland Dipkarpaz SK)

2 Maç

Burçin Kerimoğulları (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Durmuş Oduncu (Çetinkaya TSK)

2 Maç

Gökhan Titiz (Lefke TSK)

2 Maç

Hacı Durdu Özer (Vadili TÇBSK)

1 Maç

Hasan Tulum (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Hasan Yılmazoğulları (Cihangir GSK)

2 Maç

İbrahim Yazıcı (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Mahmut Bereket Ezer (Atoll Kozanköy KSK)

2 Maç

Mehmet Çavuş (Serveroğlu Geçitkale GSK)

1 Maç

Mehmet Efe Ertürk (DND L. Gençler Birliği SK

1 Maç

Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK)

3 Maç

Muhittin Bostancı (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

Sergen Avunç (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Sayner Seyitler (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç

Ali Bayır (Cihangir GSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Avcı (Serveroğlu Geçitkale GSK)

Ahmet Can Temel (Gönyeli SK)

Arcan Erçelik (Küçük Kaymaklı TSK)

Arif Uysal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü)

Berkay Ali Paşaoğlu (Lapta TBSK)

Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol)

Davut Almulla (Cihangir GSK)

Devrim Erdoğan (Northernland Dipkarpaz SK)

Efe Kande (Lapta TBSK)

Ege Kula (Lefke TSK)

Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK)

Eren Ürkmez (Düzkaya KOS)

Ersoy Öncen (Lefke TSK)

Furkan Uludağ (Mağusa Türk Gücü)

Kaya Miroğlu Bahadır (Esentepe KKSK)

Malik Yakubu (DND L. Gençler Birliği SK)

Mehmet Yiğit Özcü (Cihangir GSK)

Murat Ölçer (Çetinkaya TSK)

Mustafa Korkmaz (Mesarya SK)

Mustafa Salk (Alsancak Yeşilova SK)

Recep Arkol (Çetinkaya TSK)

Reşit Erişik (Göçmenköy İYSK)

Yasin Bitik (Yalova SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 14.12.2024 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan AKSA A2 1.Lig Yalova Sk – Serveroğlu Geçitkale GSK müsabakasının 71.dakikasında müsabaka hakemlerine yönetlik küfürlü söylemlerle hakarette bulunan Serveroğlu Geçitkale GSK yöneticisi Serkan Tekin’in Disiplin Talimatı 41.maddesinin 1.fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak Serkan Tekin’e DT 41 (1) (b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı