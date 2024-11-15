Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Adnan Baran Gökman (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Ali Salper Alkoçoğlu (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç

Alican Kesicisoy (Yenicami AK)

3 Maç

Arda Deniz Derin (Girne Halk Evi SK)

1 Maç

Aziz Tüfekçi (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Baran Özbilir (Çanakkale TSK)

2 Maç

Batuhan Arda Kurt (Yenicami AK)

2 Maç

Can Genç (Maraş GSK)

1 Maç

Celal Kavunoğlu (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Cemal Oktaçlı (Vadili TÇBSK)

1 Maç

Egehan Karadağ (Mormenekşe GBSK)

3 Maç

Erdem Kaba (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç

İbrahim Köse (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol SK)

2 Maç

Osman Şah (Vadili TÇBSK)

1 Maç

Sercan Demirman (Cihangir GSK)

1 Maç

Yusuf Bozkaya (Yenicami AK)

1 Maç

Yusuf Kadir Ersancak (Çanakkale TSK)

1 Maç

Yusuf Kumaş (Binatlı YSK)

1 Maç

Zafer Emre Taşkın (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Abdullah Atma (Girne Halk Evi SK)

3 Maç

Hakan Özkan (Gönyeli SK)

1 Maç

Halil İbrahim Alat (Karşıyaka SK)

2 Maç

Mustafa Çakır (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Necati Çoban (Düzkaya KOSK)

3 Maç

Üney Bensel (Gönyeli SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Bahadır Göçben (Karşıyaka SK)

Barış Kaya (Yenicami AK)

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Ekrem Zabitler (Çanakkale TSK)

Eren Kandemir (Çanakkale TSK)

İrfan Özbaysal (Yenicami AK)

Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK)

Mustafa Kabişteke (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Orhan Kalaycı (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Osman Turgut (DND L. Gençler Birliği SK)

Seymen Tufan Keleş (DND L. Gençler Birliği SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-6/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir

1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 10.11.2024 tarihinde Cihangir Stadı’nda 21325 maç numarasıyla oynanan Cihangir GSK - Karşıyaka SK karşılaşmasında müsabakanın bitimine müteakiben müsabaka hakemine yönelik sözleri sebebiyle Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban yaşanan olay ile ilgili Kurulumuzdan özür dileyerek aleyhindeki bir takım iddiaları kabul etmiştir. Meseleye ilişkin raporlar ve yine olaya ilişkin görüntüler Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı