Disiplin kurulu kararları açıklandı
15/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Adnan Baran Gökman (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Ali Salper Alkoçoğlu (Northernland Dipkarpaz SK)
3 Maç
Alican Kesicisoy (Yenicami AK)
3 Maç
Arda Deniz Derin (Girne Halk Evi SK)
1 Maç
Aziz Tüfekçi (Düzkaya KOSK)
1 Maç
Baran Özbilir (Çanakkale TSK)
2 Maç
Batuhan Arda Kurt (Yenicami AK)
2 Maç
Can Genç (Maraş GSK)
1 Maç
Celal Kavunoğlu (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Cemal Oktaçlı (Vadili TÇBSK)
1 Maç
Egehan Karadağ (Mormenekşe GBSK)
3 Maç
Erdem Kaba (Northernland Dipkarpaz SK)
1 Maç
İbrahim Köse (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol SK)
2 Maç
Osman Şah (Vadili TÇBSK)
1 Maç
Sercan Demirman (Cihangir GSK)
1 Maç
Yusuf Bozkaya (Yenicami AK)
1 Maç
Yusuf Kadir Ersancak (Çanakkale TSK)
1 Maç
Yusuf Kumaş (Binatlı YSK)
1 Maç
Zafer Emre Taşkın (M. Hacıali Yılmazköy SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Abdullah Atma (Girne Halk Evi SK)
3 Maç
Hakan Özkan (Gönyeli SK)
1 Maç
Halil İbrahim Alat (Karşıyaka SK)
2 Maç
Mustafa Çakır (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Necati Çoban (Düzkaya KOSK)
3 Maç
Üney Bensel (Gönyeli SK)
2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Bahadır Göçben (Karşıyaka SK)
Barış Kaya (Yenicami AK)
Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
Ekrem Zabitler (Çanakkale TSK)
Eren Kandemir (Çanakkale TSK)
İrfan Özbaysal (Yenicami AK)
Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK)
Mustafa Kabişteke (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Orhan Kalaycı (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
Osman Turgut (DND L. Gençler Birliği SK)
Seymen Tufan Keleş (DND L. Gençler Birliği SK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-6/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir
1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 10.11.2024 tarihinde Cihangir Stadı’nda 21325 maç numarasıyla oynanan Cihangir GSK - Karşıyaka SK karşılaşmasında müsabakanın bitimine müteakiben müsabaka hakemine yönelik sözleri sebebiyle Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.
Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban yaşanan olay ile ilgili Kurulumuzdan özür dileyerek aleyhindeki bir takım iddiaları kabul etmiştir. Meseleye ilişkin raporlar ve yine olaya ilişkin görüntüler Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Gizem Bahri SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı15/11/2024 11:40