Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25.11.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Toykan Hacet (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Şükrü Şekerci (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç

Ahmet Arıtaş (İncirli SK)

3 Maç

İsmet Osman Özalp (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

Cafer Mehmet Demir (Bostancı Bağcıl SK)

2 Maç

Ulaş İlbeyi (Esentepe KKSK)

2 Maç

Görkem Karal (Esentepe KKSK)

4 Maç

Necati Bayrakçı (Maraş GSK)

6 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Erhan Dağgül (L. Gençler Birliği SK)

40 gün hak mahrumiyeti

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Erkan Gezici (Yalova SK)

Abdullah Atma (İncirli SK)

İbrahim Çıdamlı (Mesarya SK)

Deniz Kibar (Esentepe KKSK)

Mustafa Vardi (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Mustafa Akkuş (Baf Ülkü Yurdu)

Necati Bayrakçı (Maraş GSK)

Hermann Kouao (Lefke TSK)

Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği)

Yaşar Özer (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) İskele Cumhuriyet Stadı’nda 16151 maç numarası ile L. Gençler Birliği SK ile Esentepe KKSK arasında oynanan AKSA 1. Lig maçının 76. dakikasında L. Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda sahaya girerek olaya dâhil olan Esentepe KKSK takımının 111490 lisans numaralı yedek kalecisi Görkem Karal’ın; yine sahada bulunan L. Gençler Birliği SK yöneticisine yumruk attığı ve şiddetli hareketten oyundan ihraç edildiği hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporu ile tarafımızca tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz değerlendirmede Esentepe KKSK futbolcusu Görkem Karal’a; KTFF Disiplin Talimatı’nın 43(2)’yi ihlalinden dolayı, yine aynı madde uyarınca 4 (dört) müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) İskele Cumhuriyet Stadı’nda L. Gençler Birliği SK ile Esentepe KKSK arasında 16151 maç numarası ile oynanmakta olan AKSA 1. Lig karşılaşmasının 76. dakikasında L. Gençler Birliği’nin attığı gol sonrasında çıkan olayda L. Gençler Birliği SK yöneticisi Erhan Dağgül’ün sahaya girerek Esentepe KKSK yedek kalecisine yumruk attığı ve akabinde oyundan ihraç edildiği hakem Hüseyin Eyyüpler’in raporundan tarafımızca tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz değerlendirmede L. Gençler Birliği SK yöneticisi Erhan Dağgül’ün Disiplin Talimatı 44/1’i ihlalinden dolayı 44/ 1b, uyarınca 40 (Kırk) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 16147 maç numarasıyla Yalova SK ile Bostancı Bağcıl SK arasında 21/11/2021 tarihinde oynanan AKSA 1.Lig müsabakasında gelişen saha olaylarından dolayı Yalova SK ile Bostancı Bağcıl SK DS 6/2021-2022 sevk numarası ile KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine ve yine aynı maçta, Bostancı Bağcıl SK futbolcusu, 109587 lisans numaralı Cafer Mehmet Demir ile Yalova SK futbolcusu 16260 lisans numaralı Sercan Kıvanç’ın sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatının 35. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulumuza sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yapmış olduğumuz değerlendirmede tarafımıza sunulan gözlemci ek raporu, 24/11/2021 tarihli Yalova SK’nin yazılı savunması ve 25/11/2021 tarihli Bostancı Bağcıl SK’nin savunmasının yanı sıra kurulumuza sevk edilen Cafer Mehmet Demir aleyhindeki bariz gol şansını önleme nedeni ile Kurulumuza verilen Disiplin raporu değerlendirilmiştir. Yapmış olduğumuz değerlendirmede; Yalova SK’ye KTFF Disiplin Talimatı MD 52/1 (b)’yi ihlalinden dolayı 52/4 uyarınca 1,500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) para cezası verilmesine; Bostancı Bağcıl SK’ye önümüze gelen evraklarda herhangi bir ihlal tespit edilmediğinden herhangi bir ceza verilmez. Bostancı Bağcıl SK futbolcusu 109587 lisans numaralı Cafer Mehmet Demir’in sevk ve disiplin raporu birlikte değerlendirilerek K22 88 (44) uyarınca 1 (Bir) maç ve KTFF Disiplin Talimatı Madde 35/1’i ihlalinden dolayı 35/1 A uyarınca 1 (Bir) maç olmak üzere toplam 2 maç ceza verilmesine, Yalova SK futbolcusu 162260 lisans numaralı Sercan Kıvanç aleyhine herhangi bir suç unsuru bulunamadığından herhangi bir ceza verilmemesine oybirliği ile karar verilir.

4) 20/11/2021 tarihinde Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda; Maraş GSK ile Miracle Değirmenlik SK arasında 16386 maç numarası ile oynanan AKSA A2 1.Lig maçında; Maçın 69. dakikasında ihtar verilmiş olan 112648 lisans numaralı Maraş futbolcusu Necati Bayrakçı’nın maçın bitiş düdüğünden sonra sinirli ve saldırgan bir şekilde hakem odasına girerek hakaret, küfür ve uygunsuz kelimeler sarf etmek suretiyle KTFF Disiplin Talimatının 41/1’in ihlalinden dolayı 41/1 A uyarınca 6 (Altı) müsabakadan men cezası verilmesine, ayrıca oyuncunun maçta aldığı ihtar sonrası 4 sarı kart sebebiyle de 1 maç ceza alması sebebiyle toplamda 7 (yedi) müsabakadan men cezası almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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26/11/2021 12:04