Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3-4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Cengizhan Kurt (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç Ceylan Taneri (Ozanköy SK)

1 Maç İsmail Doğan (Binatlı YSK)

3 Maç Kaya Mülazim Kaya (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Mahmut Erzeybek (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Mehmet Fatih Parlak (Alsancak Yeşilova SK)

3 Maç Mehmet İnce (Ozanköy SK)

1 Maç Memduh Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Muhammet Yasir Begeç (Esentepe KKSK)

1 Maç Nurullah Yıldız (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç Onur Özbay (Hamitköy ŞHSK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Abbas Osum (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Ali Aktepebaşı (Ortaköy SK)

3 Maç Gökhan Kim (Esentepe KKSK)

1 Maç Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Özgü Bayraktar (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Reşat Oğuz (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Selahettin Çöllo (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Abdullah Atma (Ozanköy SK) Aydın Gül (Yalova SK) Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK) Efe Yılmaz (Doğan Türk Birliği) Fuat Tatlıses (Binatlı YSK) Mehmet Efe Ertürk (Pera L. Gençler Birliği SK) Mehmet Erol (Yonpaş Dumlupınar TSK) Samet Şimşek (Ozanköy SK) Sercan Demirman (Cihangir GSK) Serhat Deste (Hamitköy ŞHSK) Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 19406 maç numarasıyla 04.11.2023 tarihinde Alsancak Yeşilova SK ile Lefke TSK arasında oynanan AKSA Süper lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp suçu işlediği, keza hakeme yönelik hakaret ve küfür içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile Yönetim Kurulu’nun DS-6/2023-2024 sayılı kararı ile kurulumuza sevk edilen Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’in, babasının vefat ettiği ve duruşmada bulunup savunma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı kanaatine varmış olup, işbu meselenin bir sonraki toplantıya tehir edilmesinin adil olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 04.11.2023 tarihinde Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA 1.Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği nedeni ile Yönetim Kurulu’nun DS-6/2023-2024 sayılı kararı ile kurulumuza sevk edilen Miracle Değirmenlik SK Asbaşkanı 4501 lisans numaralı Ebru Törehan ile ilgili değerlendirme yapmış bulunmaktayız.

Yapılan değerlendirme neticesinde Miracle Değirmenlik SK Asbaşkanı Ebru Törehan’ın, hakemlere yönelik sarf etmiş olduğu kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli sözleri, raporlardan tespit edilmiştir. Adı geçen kişinin yazılı ve/veya sözlü savunma yapmadığını da dikkate alarak, Ebru Törehan’a, DT 41(1)’in ihlalinden dolayı, DT 41(1)(B) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı