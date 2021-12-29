Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı

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29/12/2021

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Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)
1 Maç

Mehmet Uçar (Türk Ocağı Limasol)
1 Maç

Samed Ayna (Mesarya SK)
1 Maç

Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)
1 Maç

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)
2 Maç

Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç

Mustafa Emir Elisopalı (Görneç KSK)
1 Maç

Abbas Osum (Çetinkaya TSK)
1 Maç

Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç

Güven Akgün (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç

Sedat Akar (İncirli SK)
1 Maç

Yaşar Tosun (İncirli SK)
1 Maç

Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)
1 Maç

Aykut Esmeraslan (Lefke TSK)
2 Maç

 

 
  

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Osman Çobanoğlu (Çanakkale TSK)

İlyas Niyazi (Esentepe KKSK)

Ramadan Deniz (İncirli SK)

Orhan Çokbekler (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Yılmaz Şipal (Lefke TSK)

Sezer Tokbaş (Karşıyaka ASK)

Civan Hısır (Yalova SK)

Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)

Hakan Bulut (İncirli SK)

Kayhan Zubair Siddigui (Miracle Değirmenlik SK)

Mustafa Enes Yıldız (Yeniboğaziçi DSK)

Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka ASK)

İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK)

Hakan Deniz (İncirli SK)

Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol)

Mehmet Özdil (Çanakkale TSK)

Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK)

Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)
29/12/2021 12:59
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TAGS: Disiplin Kurulu Kararları
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