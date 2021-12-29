Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)

1 Maç Mehmet Uçar (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç Samed Ayna (Mesarya SK)

1 Maç Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)

1 Maç Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

2 Maç Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Mustafa Emir Elisopalı (Görneç KSK)

1 Maç Abbas Osum (Çetinkaya TSK)

1 Maç Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Güven Akgün (Miracle Değirmenlik SK)

3 Maç Sedat Akar (İncirli SK)

1 Maç Yaşar Tosun (İncirli SK)

1 Maç Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)

1 Maç Aykut Esmeraslan (Lefke TSK)

2 Maç





4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Osman Çobanoğlu (Çanakkale TSK) İlyas Niyazi (Esentepe KKSK) Ramadan Deniz (İncirli SK) Orhan Çokbekler (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Yılmaz Şipal (Lefke TSK) Sezer Tokbaş (Karşıyaka ASK) Civan Hısır (Yalova SK) Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK) Hakan Bulut (İncirli SK) Kayhan Zubair Siddigui (Miracle Değirmenlik SK) Mustafa Enes Yıldız (Yeniboğaziçi DSK) Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka ASK) İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK) Hakan Deniz (İncirli SK) Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol) Mehmet Özdil (Çanakkale TSK) Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK) Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

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29/12/2021 12:59