Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı
29/12/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)
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Mehmet Uçar (Türk Ocağı Limasol)
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Samed Ayna (Mesarya SK)
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Cemal Çiftçioğlu (Cihangir GSK)
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Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)
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Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK)
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Mustafa Emir Elisopalı (Görneç KSK)
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Abbas Osum (Çetinkaya TSK)
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Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)
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Güven Akgün (Miracle Değirmenlik SK)
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Sedat Akar (İncirli SK)
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Yaşar Tosun (İncirli SK)
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Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)
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Aykut Esmeraslan (Lefke TSK)
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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Osman Çobanoğlu (Çanakkale TSK)
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İlyas Niyazi (Esentepe KKSK)
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Ramadan Deniz (İncirli SK)
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Orhan Çokbekler (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
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Yılmaz Şipal (Lefke TSK)
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Sezer Tokbaş (Karşıyaka ASK)
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Civan Hısır (Yalova SK)
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Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)
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Hakan Bulut (İncirli SK)
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Kayhan Zubair Siddigui (Miracle Değirmenlik SK)
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Mustafa Enes Yıldız (Yeniboğaziçi DSK)
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Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka ASK)
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İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK)
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Hakan Deniz (İncirli SK)
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Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
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İlyas Bucak (Türk Ocağı Limasol)
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Mehmet Özdil (Çanakkale TSK)
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Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK)
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Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)